Une guerre avant tout économique ? Le gouvernement de Joe Biden, ainsi que le gouvernement ukrainien, envisagent de saisir les fonds gelés de la Russie, afin de financer les efforts de guerre de l’Ukraine. Mais la mesure ne fait pas l’unanimité, et pourrait déstabiliser le dollar, selon certains économistes.

Les États-Unis et l’Europe vont-ils utiliser les fonds gelés de la Russie ?

La somme en jeu est gigantesque : plus de 300 milliards de dollarsappartenant à la Russie ont été gelés par les autorités internationales, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Il s’agissait de la moitié des réserves d’or et de devises de la Banque centrale russe, qui étaient stockées en majorité en Europe. Et depuis plusieurs mois, il est envisagé de faire usage de ces fonds.

Mais la question est épineuse, car l’utilisation de ces actifs serait inédite. Elle autoriserait effectivement une puissance étrangère à réallouer des actifs d’une Banque centrale, ce qui n’a jamais été fait dans l’histoire des conflits mondiaux. C’est pourtant le plan de Joe Biden, qui essaie de convaincre ses alliés en Europe. L’Ukraine s’active quant à elle depuis des mois pour convaincre les dirigeants européens et étatsuniens d’autoriser la manœuvre.

Les pays doivent se mettre d’accord sur plusieurs points. En particulier, l’usage qui sera fait de ces fonds. Seraient-ils dédiés à la restauration de l’Ukraine, ravagée par le conflit ? Ou pour soutenir l’effort de guerre, en finançant les groupes militaires ? Selon le New York Times, les États-Unis et ses alliés envisageraient d’annoncer l’utilisation de ces fonds en février, lors du second anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Un risque pour le système financier global ?

Pour autant, malgré l’optimisme affiché par le gouvernement de Joe Biden, la mesure fait débat. Au-delà de son caractère inédit, elle pourrait en effet déstabiliser l’économie mondiale, selon plusieurs commentateurs. Il faut rappeler que le système des réserves des banques centrales est basé sur la confiance – c’est ainsi que la Russie a pu stocker des actifs en Europe. Utiliser ces actifs gelés viendrait donc complètement renverser le système, et les banques centrales n’auraient plus confiance dans l’immutabilité de leurs avoirs.

Cela alimenterait par ailleurs le processus de dédollarisation, dont on parle de plus en plus dans le monde. Les États-Unis et l’Europe, en s’octroyant ce droit, pourraient ainsi voir la confiance dans leurs propres devises s’atténuer. C’est un risque évoqué par l’économiste et lauréat du prix Nobel d’économie, Robert Shiller, dans une interview auprès du média italien La Repubblica :

« Confisquer des fonds russes pour les donner à l’Ukraine est risqué. Cela provoquerait un cataclysme pour le système dollar. »

L’économiste estime en effet qu’il s’agirait de « la première étape vers la dédollarisation », ce qui précipiterait la montée en puissance de la Chine et de son yuan. À l’international, de plus en plus de critiques sont en effet faites face à l’hégémonie du dollar, et aux sanctions rendues possibles par sa prévalence au niveau mondial. Par ailleurs, une telle décision pourrait apporter un étayage à l’argumentaire russe, qui accuse les États-Unis de mener une guerre « par proxy », sous couvert de défendre l’Ukraine.

La manœuvre est donc particulièrement périlleuse selon Robert Shiller, qui invite les gouvernements mondiaux à être « très prudents », et à considérer les conséquences d’une telle action.

Source : La Repubblica

