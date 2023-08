Russie : le rouble au plus bas depuis mars 2022 – Quid de la dédollarisation ?

Se détacher du dollar : c’est devenu le motto de la Russie ces derniers mois, rejointe par les autres pays du BRICS. Mais pour cela, il faut avoir d’autres devises fortes, et le rouble affiche grise mine cette semaine. Il a touché un niveau non atteint depuis mars 2022, et peine à se maintenir sur fond de guerre en Ukraine et d’inflation. Qu’en penser ?