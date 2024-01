BRICS : le yuan pourrait dépasser le dollar, selon les analystes de JPMorgan

Le yuan de la Chine sortira-t-il vainqueur du processus de « dédollarisation » entamé dans le monde ? C’est le scénario envisagé par un analyste de JPMorgan. Un changement monumental, qui est espéré par la Chine, et craint par les États-Unis.

Le yuan va-t-il dépasser le dollar en tant que devise de réserve majoritaire ?

La dédollarisation est en marche au niveau global, face à une fragilisation de l’économie américaine. Alors que l’hégémonique billet vert dominait jusque là l’économie mondiale, il pourrait faire face à des devises alternatives… En particulier le yuan chinois. C’est en tout cas ce que conclut une analyse récente d’Alexander Wise, le responsable de la stratégie de JPMorgan.

Selon ce dernier, la Chine s’est bien positionnée ces dernières années pour occuper un rôle majeur :

« Avec la place de la Chine dans le commerce globale, qui est de plus en plus centrale, on pourrait naturellement s’attendre à ce que le yuan joue un rôle plus marqué dans l’économie mondiale. »

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que la dédollarisation ? Comprendre ce phénomène que les États-Unis redoutent

Alexander Wise cite plusieurs raisons de cette évolution, notamment une plus grande souplesse dans les contrôles des capitaux, des marchés qui se sont ouverts, ainsi qu’une liquidité qui est plus grande sur les marchés chinois. Selon l’analyste de JPMorgan, tout cela pourrait donc positionner la Chine en tant qu’ « alternative crédible aux États-Unis et au dollar ».

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un changement de paradigme majeur pour l’économie mondiale

Qu’une institution majeure comme JPMorgan évoque un monde où le yuan serait dominant est le signe qu’un changement de paradigme a eu lieu. Et ce n’est pas un hasard : on l’évoque de plus en plus, les pays du BRICS+ on un intérêt à ce que les États-Unis perdent de leur superbe d’un point de vue économique.

👉 A lire également – Dédollarisation : les pays d’Asie du Sud-Est testent un nouveau protocole d’échange

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, et les sanctions économiques qui ont été prises, le rôle du dollar en tant qu’arme de guerre a en effet été critiqué par le groupement de pays. Face à cela, le yuan semble attirer les regards, mais pas uniquement. Les pays du BRICS+ ont en effet signé des accords pour promouvoir leurs devises nationales, plutôt que de continuer à s’appuyer sur le dollar, comme c’était le cas jusque là.

Le dollar n’est par ailleurs pas le seul concerné : les pays d’Asie du Sud-Est confirmaient ainsi au printemps derniers qu’ils souhaitaient limiter leur exposition à l’euro. Au-delà du yuan, on observe donc un repli généralisé vers des devises locales, qui sont moins sujettes à des sanctions économiques globales. Il s’agit d’une vraie révolution dans le monde économique, qui sera observée avec une grande attention dans les années à venir.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : Watcher.Guru

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.