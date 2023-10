« Vous vous prenez pour qui ? » – Vladimir Poutine critique vertement les États-Unis et le dollar

La « dédollarisation » est en cours, et un monde où le dollar ne domine plus l’économie approche. C’est le message qu’a voulu faire passer le président russe Vladimir Poutine, en érigeant les pays du BRICS comme une alternative. Qu’envisage-t-il ?

Selon Vladimir Poutine, le système dollar est à bout de souffle

Le président russe s’exprimait à l’occasion du forum international de Valdaï lors d’un discours de clôture. Vladimir Poutine place la Russie au cœur d’un « nouveau monde » qui ne reposera plus sur le dollar. Il s’est montré particulièrement virulent à l’encontre des États-Unis, qu’il accuse de « colonialisme » :

«Vous nous dites comment nous devons vivre et quelles règles respecter… Mais vous vous prenez pour qui ?»

En ce qui concerne le dollar en particulier, Vladimir Poutine estime que le billet vert ne dominera bientôt plus le monde :

« Le système de Bretton Woods a été créé sur la base du dollar, mais il est en train de s’effondrer progressivement. Après tout, une devise ne dérive son pouvoir que de l’économie du pays qui émet cette devise. »

Or, pour Vladimir Poutine, l’économie américaine montre des signes d’essoufflement. Le président russe a souligné que la part des États-Unis dans le PIB mondial a nettement baissé. En contraste, les pays non occidentaux, en particulier ceux du groupement BRICS+, ont désormais plus de poids économique. Le déséquilibre des pouvoirs est donc en train de se corriger, toujours selon Vladimir Poutine.

Les BRICS comme nouveau front économique d’ampleur

Le président russe souligne également que l’arrivée de nouveaux membres dans les pays du groupement BRICS+ a également renforcé cette tendance. D’autant plus que de nombreux autres pays souhaitent désormais rejoindre leurs rangs. Par ailleurs, la perspective d’une éventuelle monnaie commune aux BRICS+, concurrente au dollar, fait parfois trembler les économistes américains. Mais Vladimir Poutine a cependant expliqué qu’il ne pensait pas que l’élaboration d’une alternative au dollar soit nécessaire :

« Pour les BRICS, nous n’avons pas besoin à ce stade de créer une devise unique, mais nous devons établir un système de règlement, créer une logistique financière afin d’assurer les paiements entre nos États, et passer à des paiements effectués dans des devises nationales. »

C’est le message que fait passer Moscou depuis quelques semaines : alors qu’une devise commune avait été évoquée, les porte-paroles du BRICS+ semblent désormais miser sur des devises nationales. Le message est en tout cas clair : le groupement souhaite se détacher du dollar, et esquiver ainsi l’influence américaine, notamment en termes de sanctions.

Source : Valdaï discussion club

