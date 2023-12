1,5 million de dollars de cryptomonnaies détournées saisies chez l'ancien chef de la communication ukrainien

La Haute Cour anticorruption d'Ukraine a ordonné la saisie de 1,5 million de dollars en cryptomonnaies sur le compte de Yurii Shchyhol, ancien chef du Service spécial des communications de l'Ukraine, accusé de détournements de fonds publics. La saisie comprend 1,2 million de dollars en USDT, le reste étant en TRX (Tron) et une petite partie en Bitcoin (BTC).

Saisie de cryptomonnaies en Ukraine suite à des détournements de fonds

Selon nos confrères de The Kyiv Independent, La Haute Cour anticorruption d'Ukraine (HACC) a ordonné la saisie de 1,5 million de dollars sous forme de cryptomonnaies sur un compte appartenant à Yurii Shchyhol, ancien chef du Service spécial des communications de l'Ukraine démis de ses fonctions le 20 novembre dernier.

Le 30 novembre, la Cour d'Ukraine a ainsi révélé que 1,2 million de dollars avaient été saisis sous forme d'USDT, le stablecoin de Tether, et le reste sous forme de TRX, la cryptomonnaie de Tron, ainsi qu'une petite partie en Bitcoin (BTC). En dehors de l'aspect relatif aux cryptomonnaies, les autorités ont également trouvé 72 000 dollars et 82 000 euros en espèces chez Yurii Shschyhol lors d'une perquisition.

L'ancien officiel du gouvernement et son adjoint Viktor Zhor auraient détourné 1,8 million de dollars de fonds publics initialement prévus pour l'achat de logiciels pour finalement les transformer en cryptomonnaies. Les achats ont été dissimulés entre les sociétés concernées et le Service spécial des communications, chargé de faire le relais entre les organes gouvernementaux ukrainiens.

Plus précisément, les 2 individus ont tenté de payer différents services et logiciels à certaines sociétés via l'agence gouvernementale pour un montant total de 7,8 millions de dollars. Sauf qu'en réalité, les biens concernés ont été achetés à une société à l'étranger pour 6,1 millions de dollars, et Shchyhol et son acolyte ont tenté de garder la différence. Selon les magistrats ukrainiens, c'est la société américaine EPAM Systems qui aurait vendu les logiciels en question.

Les 2 individus, placés en détention provisoire puis libérés en échange d'une caution, ont fait savoir qu'ils étaient en mesure de prouver leur innocence.

Selon The Kyiv Independent, l'Ukraine met les bouchées doubles pour régler les problèmes de corruption internes, cette problématique faisant partie des critères nécessaires à une éventuelle entrée dans l'Union européenne. L'Ukraine est ainsi en passe de doubler le nombre d'inculpations pour corruption en comparaison avec les années précédentes.

Source : The Kyiv Independant

