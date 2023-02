L'Ukraine accélère le développement de sa monnaie numérique basée sur Stellar (XLM)

La hryvnia numérique arrivera prochainement en Ukraine. C’est l’annonce qui a été faite par Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre du pays. L’Ukraine fait en effet un enjeu de taille de sa « numérisation », et vise la fin de la guerre.

La MNBC d’Ukraine pourrait sortir cette année

Initialement prévue à l’horizon 2024, la « e-hryvnia » pourrait être émise dès cette année, selon Mykhailo Fedorov. Dans une interview, le vice-premier ministre a confirmé que le pilote de cette MNBC serait proposé dès cette année. La blockchain utilisée est Stellar (XLM), et les premières transactions ont déjà été effectuées selon lui :

« C’est en cours de développement. On m’a récemment présenté la hryvnia électronique, qui se base sur le produit Stellar. »

La banque locale Tascombank a déjà conduit des tests avec cette future MNBC d’Ukraine, et le développement semble désormais bien lancé. On rappelle également que Stellar avait déjà noué un partenariat avec Mercado Bitcoin, pour proposer une MNBC au Brésil.

Numériser l’Ukraine pour se préparer à l’après-guerre

Mykhailo Fedorov a confirmé que cette initiative visait à se préparer à la fin du conflit avec la Russie, et à reconstruire le pays dans les années à venir. Le but est de faire de l’Ukraine le pays le plus numérisé au monde dans les années à venir. C’est un enjeu crucial selon Mykhailo Fedorov :

« La numérisation va être le fondement de la reconstruction. Nous effectuons ces réformes alors que la guerre est en cours. »

L’Ukraine a dès le début du conflit axé une partie de sa stratégie sur les cryptomonnaies. Elle a récolté plusieurs dizaines de millions de dollars de dons en actifs crypto. Un NFT Cryptopunk avait également été vendu pour soutenir l’effort de guerre. Mais cela a ses limites : en avril dernier, le pays avait interdit les achats de Bitcoin (BTC) en hryvnia, afin de contribuer à stopper l’hémorragie des capitaux vers l’étranger. Toujours est-il que la stratégie de l’Ukraine est résolument numérique, et que le gouvernement semble particulièrement conscient des enjeux liés aux cryptomonnaies.

Source : RBC-Ukraine - Image : Web Summit via Flickr (CC BY 2.0)

