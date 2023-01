Le déclenchement de la guerre en Ukraine a empêché les habitants de Russie d'accéder aux plateformes d'échange de cryptomonnaies. Mais ceux-ci y accèdent désormais via le marché noir, afin d'esquiver les sanctions économiques. Les ventes de comptes de cryptomonnaies ont ainsi explosé, selon plusieurs experts locaux.

En Russie, les comptes de cryptomonnaies s'échangent sous le manteau

Les comptes de cryptomonnaies : une denrée rare en Russie

Les grandes plateformes d'échange comme Binance, Coinbase ou encore Kraken ont fermé leurs portes au marché russe depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine il y a bientôt un an, afin de se conformer aux sanctions financières. La campagne d' asphyxie économoque portée par la communauté internationale a lourdement touché l'économie russe : le rouble a vu sa valeur plonger, et l'accès aux devises étrangères a été fortement limité.

Selon un article du média local Kommersant, la vente de comptes de cryptomonnaies vérifiés sur des plateformes en ligne a donc explosé. Les Russes passent en effet par des places de marché alternatives pour se procurer un accès, et ainsi pouvoir se procurer des cryptomonnaies. Les offres de vente de compte auraient doublé depuis 2022, selon Nikolay Chursin, un analyste de Positive Technologies. Elles sont parfois accompagnées d'offres de faux documents de vérification, afin de passer les tests KYC des exchanges.

Un compte "classique" s'échangerait actuellement contre une cinquantaine de dollar. Un compte vérifié, avec les documents d'identification liés, peut se vendre pour 300 dollars. Plus un compte est âgé, avec un historique d'activité, et plus il se négocie à la hausse.

Des particuliers forcés de se tourner vers les cryptomonnaies

Selon les analystes, ces comptes se vendent de manière routinière sur des marchés alternatifs, et sont historiquement utilisés à des fins de blanchiment d'argent par des criminels. Mais depuis l'année dernière, ce sont bien des utilisateurs particuliers qui se munissent de ces comptes illégaux. Pour les Russes, l'enjeu est de sauvegarder leurs économies, face à un cours du rouble qui a chuté, et une impossibilité d'accéder aux dollars.

Le Bitcoin (BTC) et ses consorts sont donc devenus particulièrement attractifs, et les résidents de Russie sont prêts à débourser des sommes conséquentes pour y avoir accès. Les cryptomonnaies ont en effet été créées justement pour pouvoir être accessibles où que l'on soit situé, et échangeables librement. On assiste au même phénomène dans d'autres territoires, notamment en Amérique du Sud, où les phénomènes d'hyperinflation poussent les populations locales à trouver des alternatives.

Source : Kommersant via Bitcoin.com

