Ukraine : le gouvernement vend un NFT Cryptopunk pour financer l’effort de guerre

Comme souvent, la nouvelle a été annoncée par Mykhailo Fedorov, le vice-premier ministre du gouvernement ukrainien. Il explique sur Twitter que le Cryptopunk numéro 5364 avait été donné à l’Ukraine il y a de cela quelques mois, mais qu’il n’avait pas encore été vendu.

Il vient cependant d’être cédé contre 90 ETH, soit plus de 100 000 dollars au cours actuel. Fedorov a réitéré ses remerciements à la cryptosphère qui pour rappel avait envoyé plusieurs dizaines de millions de dollars de dons au début du conflit :

A few months ago someone donated #CryptoPunk #5364 for @_AidForUkraine. And now we sold it for 90 ETH/ over $100K. Just wanted to thank crypto community for such generous donations. With your help we are able to support our defenders.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) June 21, 2022