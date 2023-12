Le Président de la Colombie détient désormais du Bitcoin (BTC)

Ce vendredi matin, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a reçu la visite de l'équipe de Jan3, une entreprise spécialisée dans le développement de l'adoption de Bitcoin. À cette occasion, Samson Mow, le PDG de Jan3, a offert 100 000 satoshis (une fraction de BTC), l'équivalent d'environ 35 euros, au président.

Thank you President @petrogustavo for the welcoming message. We’re excited help Colombia to move forward. And don’t lose your #Bitcoin! 😁❤️🇨🇴 pic.twitter.com/7HZNJeGgtr

— Samson Mow (@Excellion) December 1, 2023