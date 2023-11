MicroStrategy acquiert 16 130 Bitcoins pour 593 millions de dollars – L'entreprise détient désormais 174,530 BTC

MicroStrategy, sous la direction de Michael Saylor, continue de renforcer sa position de leader parmi les entreprises détentrices de Bitcoin. Avec son récent achat de 16 130 Bitcoins, MicroStrategy élève désormais son portefeuille à un total de 174 530 BTC, consolidant ainsi sa stratégie d’investissement agressive dans la cryptomonnaie.

MicroStrategy has acquired an additional 16,130 BTC for ~$593.3 million at an average price of $36,785 per #bitcoin. As of 11/29/23, @MicroStrategy now hodls 174,530 $BTC acquired for ~$5.28 billion at an average price of $30,252 per bitcoin. $MSTR https://t.co/hSEZyzGBsr

— Michael Saylor⚡️ (@saylor) November 30, 2023