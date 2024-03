Les pays des BRICS+ vont lancer un système de paiement basé sur la blockchain et les monnaies numériques

Le projet de blockchain commune aux pays des BRICS+ semble se concrétiser, selon une récente déclaration de l'assistant du Kremlin Yury Ushakov dans le cadre d'une interview. Alors que l'idée remonte à 2019, la scission entre le bloc occidental et les BRICS+ pourrait bien accélérer le calendrier.

Les BRICS+ auront bientôt leur système de paiement basé sur la blockchain

S'il fallait une nouvelle preuve que les BRICS+ tendent vers une économie détachée du modèle américain occidental, la voici : l'agence de presse russe Tass nous apprend que les pays des BRICS+ travaillent activement sur un système de paiement basé sur les monnaies numériques et la blockchain.

Précisons d'emblée que le terme « cryptomonnaies » est soigneusement évité dans l'article de Tass, et qu'il est fort possible que ce modèle de blockchain repose sur des échanges de monnaies numériques de banques centrales (MNBC).

En tout cas, l'information, révélée par l'assistant du Kremlin Yury Ushakov, nous apprend que ce futur système de paiement devrait profiter non pas seulement aux états en tant que tels, mais également aux citoyens et aux entreprises :

« Nous croyons que la création d'un système de paiement BRICS indépendant est un objectif important pour l'avenir, qui serait basé sur des outils de pointe tels que les technologies numériques et la blockchain. L'essentiel est de s'assurer qu'il est pratique pour les gouvernements, les citoyens ordinaires et les entreprises, mais également rentable et dépourvu de politique. »

En parallèle, l'assistant du pouvoir russe a déclaré que l'année 2024 consisterait à « augmenter le rôle des BRICS+ dans le système monétaire et financier international ». Plus précisément, les BRICS+ semblent vouloir continuer leur œuvre de dédollarisation et renforcer le caractère multipolaire du marché mondial.

Une volonté de s'opposer à l'empire américain accélérée, bien sûr, par le conflit opposant l'Ukraine et ses alliés à la Russie, qui se voit contrainte de revoir ses modèles économiques et de production suite aux multiples sanctions occidentales.

La volonté des BRICS+ de créer un système de paiement reposant sur la technologie de registre distribué n'est cependant pas nouvelle, puisque cette idée avait déjà été émise en 2019, lorsque le groupe n'était alors composé que du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud.

Mais depuis, de nombreux pays ont rejoint le groupe des BRICS+, et des alliances se créent à plus ou moins grande échelle, comme en témoignait la récente volonté de la Russie et de la Chine de lancer une monnaie numérique commune.

« Le monde est en train de connaître une transformation, » avait déclaré le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors du sommet des BRICS d'août 2023. Le projet de blockchain des BRICS+ serait-il donc sur le point de voir le jour ?

Source : agence de presse Tass

Source illustration : Palácio do Planalto via Flickr, CC by 2-0

