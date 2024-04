Venezuela : l'ancien ministre de l’Économie et d'autres ex-dirigeants arrêtés pour blanchiment en cryptomonnaies

C'est le scandale financier du moment au Venezuela. Plusieurs hauts placés, dont l'ancien ministre de l’Économie et l'ancien directeur de l'agence de régulation des cryptomonnaies, ont été arrêtés. Ils auraient mis en place un système de blanchiment d'argent basé sur les cryptomonnaies, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Du blanchiment d'argent en haut lieu au Venezuela

Le début de l'affaire remonte à plus d'un an. Joselit Ramirez, l'ancien directeur de la Surintendance nationale des cryptoactifs (Sunacrip) avait été arrêté le 18 mars dernier. On lui reprochait des faits de corruption : l'homme aurait détourné 3 milliards de dollars liés à des ventes de pétrole.

Une nouvelle vague d'arrestation a eu lieu cette semaine, et elle touche cette fois le cœur du gouvernement. L'ancien ministre de l'Économie, Simon Alejandro Zerpa, a en effet été placé en détention. C'est aussi le cas de Tareck El Aissami, l'ancien président de la compagnie pétrolière d'État, la PDVSA.

La cryptomonnaie était au cœur de ces opérations illégales, qui ont pu être masquées grâce à la position du directeur de l'organe de surveillance des cryptomonnaies. Les accusés auraient détourné de l'argent obtenu par la vente de pétrole, qu'ils auraient ensuite converti en cryptomonnaies. C'est la plateforme Kraken qui aurait ensuite été utilisée pour faire transiter ces fonds.

La vente de pétrole en cryptomonnaies n'est pas une surprise : cela fait plusieurs années que les observateurs estiment que le Venezuela utilise les actifs numériques afin d'esquiver les sanctions internationales.

Des activités illégales au cœur de l'écosystème des cryptomonnaies

Joselit Ramirez, Simon Alejandro Zerpa et Tareck El Aissami auraient notamment fait usage de fausses entreprises afin de recevoir d'importantes sommes sans éveiller les soupçons. Au total, ce sont plus de 20 milliards de dollars qui auraient ainsi disparu. Selon le procureur général chargé de l'affaire, Tarek William Saab, l'utilisation d'actifs numériques a rendu l'enquête ardue :

« Ces personnes ont utilisé le système financier le plus moderne, c'est-à-dire les monnaies numériques. La technologie financière numérique a été utilisée pour se cacher et esquiver les responsabilités. »

Les fonds ainsi détournés ont également été utilisés pour investir dans des sociétés de mining présentes au Venezuela. On note par ailleurs que ce n'est pas la première fois que Joselit Ramirez, le directeur de la Sunacrip, est accusé. Il avait été condamné pour narcoterrorisme et corruption en mars 2020, aux côtés du président actuel Nicolas Maduro.

Ce dernier a donné l'ordre d'une restructuration au sein de la Sunacrip, pour que le gendarme financier remplisse à nouveau son rôle. Plusieurs autres cadres avaient été arrêtés, dont le directeur adjoint et une vingtaine d'autres personnes.

Le Venezuela et les cryptomonnaies

Pour rappel, le Venezuela utilise les cryptomonnaies depuis plusieurs années, afin notamment d'esquiver les sanctions internationales. Le pays avait même brièvement lancé son propre actif, le Petro (PTR), qui n'avait pas connu le succès.

Le Venezuela fait face à une hyperinflation catastrophique, il avait notamment dû supprimer des zéros à sa monnaie nationale, le bolivar souverain. Ces accusations de corruption et de détournement de fonds interviennent donc dans un contexte très particulier.

Source : La Iguana TV

