Le Venezuela coupe l’électricité aux mineurs de Bitcoin (BTC) – Que s’est-il passé ?

Plus d’électricité pour les mineurs. C’est la décision soudaine du gouvernement du Venezuela, qui est empêtré dans une affaire de corruption liée au Bitcoin (BTC). Comment l’expliquer ?

Le Venezuela durcit le ton face aux mineurs de Bitcoin

Historiquement, le Venezuela est ouvert en ce qui concerne les cryptomonnaies. On sait que le gouvernement utilise ces dernières pour esquiver certaines sanctions, notamment en facilitant la vente de pétrole. Mais ces derniers mois, une affaire d’ampleur a émergé.

L’ancien ministre de l’Économie et d’autres ex-dirigeants ont en effet été arrêtés pour blanchiment en cryptomonnaies. Par ailleurs, l’ancien président de la compagnie pétrolière d’État, la PDVSA, a également été mis en examen. Ils auraient détourné de l’argent obtenu par la vente de pétrole, qu’ils auraient ensuite converti en cryptomonnaies. Recettes totales de la fraude : 20 milliards de dollars, de quoi susciter l’ire de Nicolas Maduro, le président actuel.

👉 Pour aller plus loin – Qu’est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

Caracas souhaite donc recadrer le secteur. Selon un rapport local du média El Pais, une descente a eu lieu cette semaine dans l’État d’Aragua. 2 300 machines destinées au minage ont été saisies. Dans le même temps, le gouvernement a annoncé que les fermes de mining situées au Venezuela seraient déconnectées du réseau électrique.

Les raisons sont multiples : l’affaire de fraude qui entache le gouvernement, mais aussi et surtout les besoins en électricité. Les coupures de courant sont en effet en hausse dans le pays, et les mineurs utilisent de grandes quantités d’énergie. Le ministère de l’Énergie a donc annoncé qu’une surveillance plus accrue serait mise en place.

« L’objectif est de déconnecter [les mineurs] du système électrique national fragilisé – qui en 2019 a déjà laissé tout le pays sans électricité pendant cinq jours – […] pour éviter “l’impact élevé sur la demande”. »

Bitvavo : tradez jusqu'à 10 000 € de cryptomonnaies sans frais

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Cryptomonnaies, inflation et consommation électrique

Le minage de Bitcoin a connu son heure de gloire au Venezuela, face à une crise hyperinflationniste qui n’a fait que s’accentuer depuis la pandémie de Covid-19. La monnaie fiduciaire du pays a connu une chute libre et le gouvernement a essayé de lancer sa propre cryptomonnaie, le Petro (PTR), mais sans grand succès, les Vénézuéliens préférant le dollar ou le Bitcoin.

👉 Sur le même sujet – Venezuela : Tether gèlera les USDT utilisés pour contourner les sanctions américaines

Il faut aussi noter le coût de l’électricité très bas au Venezuela, qui rend le mining de BTC particulièrement profitable. Mais le pays est en « guerre électrique », comme le soulignait Nicolas Maduro, et le quotidien énergétique de certains États est particulièrement précaire :

« Les Vénézuéliens se sont déjà habitués aux fluctuations quotidiennes de l’énergie, aux clignotements des ampoules, aux émanations toxiques des générateurs à essence et aux pannes interminables de leurs appareils dues à l’instabilité du courant. »

Le gouvernement de Nicolas Maduro souhaite donc apporter une solution à ce problème, tout en continuant de régler cette embarrassante affaire de fraude gouvernementale. Mais les actifs crypto resteront un ressort clé pour contourner les sanctions internationales : il y a un mois, la compagnie pétrolière PDVSA confirmait qu’elle accentuerait sa transition vers les cryptomonnaies.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : El Pais

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.