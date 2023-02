Inflation en Argentine : un nouveau billet de 2000 pesos a dû être créé

Les signes que l’hyperinflation catastrophique de l’Argentine est maintenant ancrée ? La Banque centrale d’Argentine a annoncé l’émission d’un nouveau billet de 2 000 pesos, afin de faciliter les transactions en espèces. Ce nouveau billet représente actuellement une somme équivalente à un peu moins de 10 euros.

Un nouveau billet émis en Argentine pour accompagner l’inflation

L’Argentine fait partie des territoires les plus lourdement touchés par l’inflation. En 2022, elle a atteint un record de 95%, du jamais-vu depuis le début des années 1990. Le coût de la vie a doublé dans le pays, alors que le peso argentin (ARS) ne cesse de chuter :

Le cours du peso argentin chute de manière continue ces dernières années

À l’heure actuelle, un peso argentin correspond à 0.0049 euro. La dépréciation de la monnaie fiduciaire et l’augmentation du coût de la vie rendent l’utilisation d’espèces plus complexe, d’où l’introduction d’un nouveau billet.

Des billets de 2 000 pesos

Ce billet de 2 000 pesos permettra à la population d’Argentine de payer plus aisément sans devoir utiliser de coupures plus petites. Jusqu’ici, le plus gros billet était celui de 1 000 pesos. La mesure ne change bien sûr rien pour les économies des Argentins, mais la Banque centrale du pays présente néanmoins cette évolution sous un jour positif :

« Alors que le processus de numérisation des processus de paiement progresse, cette plus grosse coupure permettra d’améliorer les opérations des distributeurs d’espèces, tout en optimisant en même temps les échanges d’espèces. »

Pour faire une comparaison, c’est comme si en Europe on décidait de créer un billet de 1 000 euros, alors que le billet le plus élevé est actuellement celui de 500 euros. Cette mesure ne fait que rattraper une tendance de fond, et il est envisageable de voir à l’avenir un billet de 5 000 pesos émis par la banque centrale d’Argentine.

En Argentine, le dollar a une grande influence, en vertu de sa stabilité relative. La population s’en sert pour asseoir ses économies, plutôt que de les avoir dans une monnaie qui perd rapidement de sa valeur. Pour contrer cela, le gouvernement argentin a récemment annoncé un projet de monnaie commune avec le Brésil. Mais celui-ci prendra bien sûr du temps, et l’inflation galopante ne s’arrêtera probablement pas d’ici là.

Source : Banque centrale d’Argentine – Graphique : TradingView

