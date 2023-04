Une valeur refuge ? La corrélation entre Bitcoin (BTC) et or est au plus haut depuis deux ans

Le Bitcoin (BTC) aurait-il trouvé sa place en tant que refuge, alors que le secteur bancaire subit une crise de confiance marquée ? Oui, si l’on en croit sa corrélation avec l’or, qui est au plus haut en ce moment. Qu’est-ce que cela veut dire pour le BTC ?

Le Bitcoin évolue aux côtés de l’or en ce moment

Pour rappel, on parle de corrélation lorsque les mouvements de prix de deux actifs évoluent de concert – cela suggère qu’ils sont influencés par les mêmes éléments, ou qu’ils s’influencent l’un l’autre. Selon les analystes de Kaiko Data, cette corrélation entre le Bitcoin et l’or a atteint un pic ces derniers temps, est s’inscrit dans une progression nette :

Bitcoin 30-day rolling correlation with gold has surged since March and now stands at 57% - its highest level in almost 2 years.#BTC #Gold #correlation pic.twitter.com/l7N5eYAgEl — Kaiko (@KaikoData) April 26, 2023

« La corrélation du Bitcoin avec l’or sur 30 jours a percé depuis mars, et se situe maintenant à 57% - son plus haut niveau depuis presque deux ans. »

Ce que cela suggère, c’est que Bitcoin est davantage considéré comme une « valeur refuge », c’est-à-dire un havre où les investisseurs peuvent se réfugier lorsque les marchés financiers sont incertains. Historiquement, c’est le métal jaune qui a rempli ce rôle depuis maintenant des millénaires. Ce n’est pas la première fois que le rôle du Bitcoin et de l’or sont mis dans le même panier, la plus grande cryptomonnaie étant de plus en plus utilisée comme un actif de réserve.

Le contexte global en cause

On l’a vu, le système bancaire subit une crise de confiance ces derniers mois, alors que des banques majeures se sont effondrées. Cette semaine, c’est la First Republic Bank qui a décroché en Bourse, et qui pourrait se retrouver en faillite. Face au risque d’un nouveau bank run, la méfiance ne fait que se renforcer.

Sur cette même période, l’or a affiché une forme particulière, sans surprise. Le métal jaune tend en effet à attirer les investisseurs inquiets en période d’incertitude. De son côté, le dollar subit lui aussi un déficit de confiance : en Asie, l’on cherche désormais à se détacher de l’hégémonie américaine, et la Chine mise beaucoup sur son yuan numérique.

Système bancaire en berne, dollar moins hégémonique, inflation… Ces marqueurs d’instabilité bénéficient semble-t-il au Bitcoin… Jusqu’à un certain point ? Hier, le cours du BTC a subi une chute très marquée, alors qu’il touchait de nouveau 30 000 dollars. La reine des cryptomonnaies semble cependant se reprendre ces dernières heures.

Le cours du BTC perd -10% en quelques heures

Ce que l’on note donc, c’est qu’après deux années particulièrement cruciales pour l’écosystème, le Bitcoin est semble-t-il en train de susciter à nouveau un intérêt chez les investisseurs en recherche de diversification. C’est une tendance qui pourrait permettre de déclencher le prochain « bull run ».

Source : TradingView, BTCUSDT

