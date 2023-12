2 100 dollars l'once : l'or bat son record historique dans un contexte international incertain

Il n’y a pas que le Bitcoin (BTC) qui a flambé au cours du week-end. L’or, valeur refuge par excellence, a atteint un record absolu cette nuit, dépassant les 2 100 dollars par once. Zoom sur les raisons de cette percée historique, et sur ce qui pourrait se dessiner dans les prochains mois.

L’or vient de battre son record historique, atteignant 2 100 dollars

La percée du cours de l’or a été soudaine : le métal jaune a pris +3.5 % en l’espace d’une demi-heure. Cela l’a conduit à un prix de 2 146 dollars par once, soit un record absolu atteint cette nuit aux alentours de minuit. Cette hausse brutale a été suivie d’une chute dans les heures qui ont suivi, l’or s’échangeant à midi autour de 2 060 dollars :

L’or a battu son record historique au cours de la nuit

On notera que le cours du Bitcoin (BTC) a lui aussi bondi au même moment, atteignant un prix non connu depuis avril 2022. Celui qu’on surnomme l’« or numérique » a donc bénéficié semble-t-il de la percée du métal jaune.

Comment expliquer cette progression de l’or ?

Comment alors expliquer cet intérêt pour l’or, et ce record absolu ? L’on peut déjà rappeler que le contexte international est très incertain ces derniers mois, avec notamment la guerre d’Ukraine qui continuer de se dérouler, et la guerre entre Israël et le Hamas, qui s’est déclenchée brutalement. Cette dernière a ainsi marqué le début de la série d’achats ayant porté le cours de l’once d’or. On rappelle par ailleurs que le dernier record absolu de l’or avait eu lieu en pleine pandémie de Covid-19, une période là aussi marquée par l’incertitude.

L’autre facteur que l’on peut mentionner, c’est le ralentissement de l’inflation aux États-Unis depuis le mois d’octobre. En conséquence, les investisseurs estiment que la Réserve fédérale pourrait baisser ses taux d’intérêt. Tout cela a pesé sur le dollar, et l’or est devenu moins cher à acheter pour les investisseurs internationaux. Cet ensemble de facteurs a donc porté le cours de l’once d’or jusqu’à ce record historique.

Ce matin, le Bitcoin comme l’or ont amorcé un léger repli, mais restent au-dessus de paliers psychologiques importants. Les semaines à venir, et l’évolution du contexte international, donneront le la en ce qui concerne d’éventuels nouveaux records.

