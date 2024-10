Bitcoin : l'individu qui avait usurpé la SEC sur X pour annoncer une fausse approbation des ETF a été arrêté

Le FBI a annoncé l'arrestation d'Eric Council Jr., un résident de 25 ans d'Athens, en Alabama, lequel est accusé d'avoir piraté le compte officiel X de la Securities and Exchange Commission (SEC) en janvier 2024.

Selon les autorités, l'individu avait eu recours au SIM swapping pour accéder illégalement au compte du régulateur américain, publiant un message mensonger qui avait propulsé le marché des cryptomonnaies à la hausse le temps d'un instant en annonçant une approbation des ETF Bitcoin spot.

Peu après, le président de la SEC, Gary Gensler, avait démenti la nouvelle, précisant que le compte de la SEC avait été compromis. Le Bitcoin avait alors perdu plus de 2 000 dollars dans la foulée, annulant les gains engendrés par la fausse annonce aussi rapidement qu'ils étaient apparus.

The @SECGov twitter account was compromised, and an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products.

— Gary Gensler (@GaryGensler) January 9, 2024