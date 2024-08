Les BTC immobilisés dans des ETF Bitcoin représentent plus de 5 % de la capitalisation de l'actif

Avec plus d'un million de BTC détenus par les différents ETF Bitcoin, ceux-ci représentent désormais plus de 5 % de la capitalisation de l'actif. Qui sont les autres grands détenteurs de bitcoins ?

Plus de 5 % des BTC existants sont immobilisés dans les ETF

Si depuis le lancement de Bitcoin, ce sont plus de 19,74 millions de BTC qui ont été minés, une part non négligeable des 1 200 milliards de dollars de capitalisation est aujourd’hui immobilisée. En effet, certains bitcoins peuvent être perdus, ou être détenus à long terme par des whales, des entreprises ou des fonds d’investissement.

💡 Comment acheter facilement du Bitcoin (BTC) en 2024

Ainsi, les ETF font partie de cette dernière catégorie, et comme nous pouvions nous y attendre avant leur lancement, ils détiennent aujourd’hui un pourcentage conséquent de cette capitalisation, avec plus de 5,3 % de cette capitalisation. En effet, comme le montrent les données de Bitcoin Treasuries, le nombre de BTC détenus par des ETF dépasse désormais le million :

Carte des plus gros détenteurs de BTC

Tel que nous pouvons le constater ci-dessus, BlackRock et Grayscale représentent à eux seuls plus de la moitié de la capitalisation des ETF Bitcoin, avec respectivement 351 454 et 229 181 BTC chacun.

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les autres grands acteurs détenteurs de BTC

Si les ETF immobilisent une part importante des BTC, soulignons toutefois qu’ils ne leur appartiennent pas directement. Plus des investisseurs achètent des parts de ces ETF, plus leur quantité d’actifs sous gestion augmentera. Ainsi, un parallèle peut être fait avec les exchanges centralisés, qui ne sont pas représentés dans l’illustration précédente.

Par exemple, les données d’Arkham indiquent que Binance détient 673 746 BTC sous gestion, tandis que ce montant s’élève à 859 839 pour Coinbase. À eux 2, cela représente non moins de 7,76 % de la capitalisation boursière de Bitcoin.

En revanche, il est des acteurs dont les réserves de bitcoins sont moins importantes, mais qui, eux, peuvent en disposer à leur convenance.

C’est notamment le cas du géant Microstrategy et ses 226 500 BTC, ou bien de Block.one et Tether, avec 164 000 et 75 354 BTC. Par ailleurs, nous pouvons également citer le cas des gouvernements, avec les États-Unis en tête pour 213 246 BTC, ainsi que la Chine qui en détient 190 000.

👉 Dans l’actualité également — Salvador : 80 000 fonctionnaires formés à Bitcoin — Une initiative visionnaire ou un pari risqué ?

Outre la quantité bien définie du nombre de bitcoins, nous pouvons aussi voir que ces phénomènes peuvent participer à la rareté de l’actif à long terme. Lors de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC est de 60 800 dollars, en hausse de 2,5 % sur 24 heures.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Bitcoin Treasuries

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.