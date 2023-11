La SEC à du mal à recruter des spécialistes en cryptomonnaies… À cause d’une règle étonnante

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis souhaite recruter des spécialistes en cryptomonnaies, mais elle peine à trouver des candidats. En cause notamment, une règle stricte qui empêche les employés de l'agence de régulation de détenir eux-mêmes des crypto-actifs.

La SEC peine à recruter des spécialistes en cryptomonnaies

La nouvelle vient de l'inspection générale de la SEC, un organe qui supervise les opérations du gendarme financier américain. Dans son dernier rapport, qui se concentre sur les difficultés en termes de management et de performance, elle indique qu'il est crucial que la SEC se maintienne informée en ce qui concerne des technologies évoluant rapidement - dont l'intelligence artificielle et les cryptomonnaies.

Mais cela s'avère compliqué. Bien que le recrutement de spécialistes en crypto ait été marqué comme une priorité, afin de mieux enquêter sur les problématiques liées au domaine, la SEC a du mal à attirer des candidats. Selon l'inspection générale, c'est en partie dû à une règle étonnante :

"Les candidats sont souvent opposés à la règle qui interdit [aux employés] de détenir des cryptomonnaies."

Cela réduit donc d'autant plus le champ pour les potentiels intéressés. Au-delà de cette raison, l'inspection générale cite aussi la concurrence du secteur privé - dont les offres d'emploi sont plus alléchantes. Elle rappelle également que les cryptomonnaies représentent une spécialisation à l'intersection de deux autres domaines spécialisés : la finance et la Tech. C'est pourquoi peu de candidats sont dès le départ disponibles.

Les règles d'éthique de la SEC freinent le recrutement

Au départ, les règles de bonne conduite de la SEC font sens : elles empêchent par exemple ses employés de détenir des parts d'une société qu'ils sont censés eux-mêmes juger. Cela afin de prévenir les conflits d'intérêt. Mais pour le secteur des cryptomonnaies, les limites sont plus floues. Considère-t-on en effet que les cryptomonnaies sont des parts des sociétés qui les produisent ? On en revient au concept de "securities", un sujet qui occupe justement beaucoup la SEC au sein de l'écosystème crypto.

Au-delà de la SEC, cela montre encore une fois que le monde des cryptomonnaies a des usages qui viennent souvent se heurter au monde de la finance "traditionnelle". Cela n'empêche cependant pas le gendarme financier américain de poursuivre sa croisade contre l'écosystème. Il y a quelques jours, on apprenait ainsi qu'il avait distribué une assignation à comparaître au géant PayPal, en lien avec son stablecoin PYUSD.

Source : Inspection générale de la SEC

