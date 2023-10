Cryptomonnaies : une commissaire de la SEC dénonce « l’approche extrêmement dure » de l’agence

Ces derniers mois, Heister Peirce, l’une des 5 commissaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) s’est faite remarquer en se positionnant plusieurs fois à contre-courant de l’approche agressive de son président Gary Gensler envers les cryptomonnaies.

Vendredi, l’intéressée a publié un témoignage sur le site Web de la SEC, afin de dénoncer « l’approche extrêmement dure » dont l'agence avait fait preuve dans l’une des nombreuses affaires contre l'écosystème blockchain : LBRY.

Intentée en mars 2021, cette affaire impliquant « la vente de titres non enregistrés » a trouvé sa conclusion la semaine dernière, déclenchant la cessation d’activité de LBRY Inc., l’entreprise exploitant une blockchain de réseau social décentralisé :

LBRY Inc. is winding down.

The LBRY network is unaffected.

Odysee and other assets will undergo a legal process to satisfy debts, but Odysee has a bright future ahead.

Thank you to everyone who fought with us for online freedom.

A final goodbye post is in the first reply.

— LBRY 🚀 (@LBRYcom) October 19, 2023