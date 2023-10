Affaire FTX : le fonds de garantie de l’exchange avait été falsifié pour tromper les contrôles

Les jours de procès s’enchaînent pour FTX, et les révélations aussi. Un témoignage de Gary Wang, le cofondateur de la plateforme d’échange, vient éclairer une fraude de plus commise par les équipes dirigeantes. Celles-ci auraient en effet falsifié le fonds de garantie de l’exchange, afin de gonfler les montants artificiellement. Comment ont-ils fait ?

Le fonds de garantie de FTX avait été falsifié

En 2021, un FTX en plein succès se vantait de son « fonds de garantie » à 100 millions de dollars. Ce dernier, prétendument composé de FTT, le token natif de la plateforme, ainsi que d’USDT, avait pour but de protéger les clients en cas de retraits massifs. Cela afin de garantir que chaque utilisateur puisse retirer des fonds, et ne pas déstabiliser la plateforme :

The 5.25 million FTT we put in our insurance fund in 2019 now makes the fund worth over 100 million USDhttps://t.co/tMYgJOAdqI pic.twitter.com/vQDkmkufD2 — FTX (@FTX_Official) February 14, 2021

Dans les faits, ce fonds de garantie n’avait, semble-t-il, pas été utilisé lors de la chute de la plateforme d’échange en 2022. À l’époque, elle avait très tôt bloqué les retraits. Au cours du procès de Sam Bankman-Fried, on a appris la raison : le fonds de garantie aurait été fabriqué de toutes pièces, et ne contenait en réalité pas de FTT.

🔴 DIRECT – Suivre le procès de Sam Bankman-Fried et de FTX en temps réel

Un montant qui était généré artificiellement

C’est Gary Wang, le cofondateur de la plateforme d’échange, qui a lâché la bombe. Interrogé en fin de semaine dernière sur le fonds de garantie de FTX, il a affirmé que ce dernier était falsifié :

« Il n’y a pas de FTT dans le fonds de garantie. Il s’agit juste du nombre d’USDT. Et le montant listé ici ne correspond pas à ce qui était dans la base de données. »

Lorsqu’on lui demande si le chiffre partagé par FTX était donc faux, Gary Wang répond un simple "Oui". Il explique par ailleurs comment ce faux montant était généré chaque jour :

"[Le code] prend le volume total d’échange de FTX sur les dernières 24h. Puis […] cela prend ce nombre, cela le multiplie par un nombre aléatoire autour de 7500, et cela divise le résultat par un milliard. Cela donne un montant qui est ajouté […] sur le site. »

Le code utilisé - en Python - a ainsi permis de falsifier le fonds de garantiependant l’existence de FTX. Ce que cela veut dire, c’est que FTX ne disposait souvent pas des fonds nécessaires pour protéger les clients. Alors que dans le même temps, les équipes faisaient volontairement la promotion de cette garantie, afin de justifier de la "fiabilité" de la plateforme.

Adoptez une Ledger pour sécuriser vos cryptos

Alameda à la rescousse de FTX

Cela a par ailleurs parfois mis la plateforme en difficulté. Gary Wang affirme ainsi qu’en 2021, un trader avait réussi à exploiter un bug dans le trading sur marge de la plateforme, et à siphonner plusieurs centaines de millions de dollars. Le fonds de garantie avait alors été épuisé. Face à ce problème, Sam Bankman-Fried aurait demandé à ce que Alameda Research, la société sœur de FTX, couvre discrètement les pertes.

Cela montre une fois de plus qu’au-delà de la mauvaise gestion de la plateforme, les équipes semblent avoir délibérément trompé les investisseurs, et tenté de cacher les liens souvent troubles entre FTX et Alameda Research.

Le procès reprend cette semaine, et l’on devrait en apprendre plus sur le fonctionnement de la plateforme. De son côté, Gary Wang a plaidé coupable pour différent type de fraudes, et a nommé ses acolytes de l’époque : Sam Bankman-Fried bien sûr, mais aussi Caroline Ellison, la PDG d’Alameda Research, et l’ex-ingénieur en chef de FTX, Nishad Singh.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : BitMEX Research via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.