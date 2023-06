Lacoste réinvente son expérience NFT avec la UNDW3 Card – Qu'apporte ce NFT dynamique ?

La célèbre marque Lacoste a fait son apparition dans le monde du Web3 en juin 2022 avec le lancement de 11 212 NFT Genesis Pass. Cependant, tous les NFT de cette collection étaient identiques, sans aucune rareté ou élément de différenciation.

Aujourd'hui, le Genesis Pass NFT de Lacoste évolue pour devenir la UNDW3 Card (prononcée « underwater »). Loin d'un simple changement de nom, tous les NFT de la collection UNDW3 Card sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'évoluer de différentes manières en fonction de l'activité de leurs détenteurs.

Ainsi, chaque UNDW3 Card propose un accès personnalisé à une expérience immersive de Lacoste, tout en représentant dynamiquement l'activité de son détenteur via des programmes expérientiels sur Discord.

Voici comment il est possible d'augmenter la rareté de son NFT :

💡 Qu'est-ce qu'un NFT dynamique et quels sont ses usages ?

Catherine Spindler, directrice générale adjointe de Lacoste, explique :

« Être pionnier du concept de NFT dynamique au sein de notre industrie témoigne de notre vision audacieuse. Au-delà des tendances éphémères entourant les NFT et le metaverse, nous considérons la blockchain comme un accélérateur, inaugurant un royaume numérique plus inclusif et plus expérientiel. En récompensant les créateurs et en favorisant les relations horizontales avec nos clients, nous les invitons dans notre processus créatif. »