Lacoste plonge dans le Web3 à travers une expérience NFT

Cet article est écrit en partenariat avec Lacoste (en savoir plus)

Lacoste entame sa transition Web3

Lacoste, la célèbre marque française au crocodile, arrive dans le monde du Web3 avec une première collection de tokens non fongibles (NFT). Cette collection répond au nom d’UNDW3 et se prononce « Underwater ». Cette appellation fait bien évidemment le lien entre l’habitat naturel de l’emblématique reptile et le Web3.

Peu de détails ont pour le moment été révélés, mais la marque promet une expérience immersive dans la mode collaborative. Nul doute, cependant, que ces NFTs joueront un rôle central dans les objectifs Web3 de la marque. Nous savons, par exemple, que ces nouveaux actifs offriront, à terme, la possibilité de voter pour les décisions créatives de Lacoste.

La communauté « The Lacoste Family » se verra donc déléguer, dans le futur, une partie du rôle décisionnaire sur les orientations de ce nouveau projet. Et pour cause, ces NFTs donneront un pouvoir de vote à leurs détenteurs, pour participer aux actions qui seront menées et vivre l’expérience.

Des accès exclusifs à des événements de la marque et des partenaires sont également à prévoir.

Pour rester à l’écoute des prochains avancements du projet, et de la date à venir du mint des NFTs, il est d’ores et déjà possible de rejoindre le serveur Discord dédié à cet effet. Cela permettra d’avoir l’opportunité d’être sur la Lacoste List, la whitelist maison.

De plus, jusqu’au 13 juin à 11 h 30, heure de Paris, les enregistrements sont ouverts, pour participer au pré-mint de cette collection.

👉 Découvrez le site Web de Lacoste, dédié au projet UNDW3

Tirer profit des dernières innovations

Si nous avons là la première initiative Web3 de Lacoste, il est tout de même intéressant de noter qu’elle s’est déjà expérimentée au monde du numérique. Cela s’illustre notamment à travers un partenariat avec Minecraft en mars dernier.

Fondée en 1933 par le tennisman international René Lacoste, avec un premier polo nommé L.12.12, la marque inspire à se tenir au fait des dernières innovations technologiques et culturelles. C’est pourquoi le monde de la blockchain est la suite logique à sa croissance.

D’ailleurs, c’est un développement que nous observons de plus en plus souvent depuis l’année dernière, avec de nombreuses marques. En effet, celles-ci annoncent la création de leur projet NFT, ou leur arrivée dans le metaverse, à travers différents partenariats avec des acteurs de notre écosystème.

Grâce à ce nouveau projet, Lacoste s’offre ainsi de nouveaux outils, capables de toucher un nouveau public et augmenter ainsi sa portée. La marque entre, à son tour, dans le rang des entreprises, qui ont pleinement saisi l’intérêt de l’univers blockchain pour leur croissance.

