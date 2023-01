Qu'est-ce qu'un NFT dynamique et quels sont ses usages ?

Les tokens non fongibles dynamiques (dNFT) offrent un haut niveau de personnalisation et ont la capacité d'évoluer au fil du temps en fonction d'évènements particuliers. Quels sont les cas d'usages possibles et sont-ils plus intéressants que les NFTs statiques ?

Avant tout, c'est quoi un NFT statique ?

Tout d'abord, il est nécessaire d'aborder brièvement les tokens non fongibles (NFT) statiques. Ce sont des tokens non fongibles ne pouvant plus être modifiés une fois qu'ils ont été émis. Dès qu'un NFT statique est minté, ses métadonnées sont figées sur la blockchain.

À ce jour, ils sont les NFT les plus répandus et sont principalement utilisés pour des projets artistiques, des jeux blockchains ou tout autre projet qui n'envisage pas d'interagir avec des données tierces.

C'est quoi un NFT dynamique ?

Les NFT dynamiques (dNFT) sont un type particulier de tokens non fongibles qui peuvent évoluer au fil du temps. Ils peuvent être programmés pour évoluer, interagir avec d'autres NFT ou des sources de données externes.

Il existe de nombreuses utilisations potentielles des NFT dynamiques, et leurs capacités ne sont limitées que par l'imagination de leurs créateurs. Voici quelques exemples d'utilisations possibles des dNFT.

L'art numérique

Une œuvre d'art numérique qui change d'aspect en fonction de l'heure de la journée ou de la météo. Par exemple, un NFT dynamique de ce type pourrait être une peinture numérique qui affiche des couleurs ou des motifs différents en fonction de la température ou de l'humidité d'une localité donnée.

Les jeux vidéo

Les NFT dynamiques pourraient représenter des objets dans des jeux ou des metaverses qui évoluent ou changent dans le temps en fonction des actions ou des interactions des joueurs. Par exemple, un NFT dynamique peut représenter un objet rare dans un jeu qui devient plus puissant ou plus précieux au fur et à mesure que le joueur progresse dans le jeu. Il peut aussi représenter un personnage virtuel ainsi que tous ses équipements et caractéristiques et équipements qui évoluent en fonction des actions du joueur.

Figure 1 : Un NFT dynamique peut évoluer pour refléter la progression du joueur

L'audiovisuel

Les NFT représentant un contenu musical ou vidéo pourraient se mettre à jour avec de nouvelles versions ou des corrections. Par exemple, un NFT dynamique peut représenter un album de musique qui ajoute automatiquement de nouveaux morceaux au fur et à mesure de leur sortie, ou une série vidéo qui ajoute de nouveaux épisodes au fil du temps.

L'immobilier numérique

Des biens immobiliers virtuels dont la valeur change en fonction de la performance de l'actif sous-jacent. Par exemple, un NFT dynamique pourrait représenter une propriété virtuelle dont la valeur augmente en fonction de la popularité d'un lieu particulier ou de ses voisins.

Figure 2 : Les métadonnées d'un dNFT représentant une propriété peuvent changer pour refléter les ventes passées, les travaux, etc

La représentation d'objets réels

Les NFT représentant des objets physiques, tels que des œuvres d'art ou des objets de collection, pourraient changer d'apparence en fonction d'évènements ou de déclencheurs externes. Par exemple, un NFT dynamique qui représenterait une peinture qui viendrait à être restaurée dans le monde réel pourrait évoluer en fonction de l'état de l'œuvre.

L'importance des oracles pour les NFT dynamiques

Les oracles sont des structures de données tierces qui fournissent des données externes aux smart contrats d'une blockchain. Ainsi, ils peuvent être utilisés pour connecter les smart contracts aux évènements du monde réel, mais aussi d'autres blockchains.

Ainsi, les NFT dynamiques ont recours aux oracles pour intégrer des données externes et interagir avec le monde réel de diverses manières. Par exemple, pour qu'un NFT dynamique évolue en fonction des données météorologiques d'une localité précise, il devra avoir recourt à un oracle.

Les NFT dynamiques sont-ils plus intéressants que les NFT statiques ?

Les NFT dynamiques et statiques présentent des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. Pour les créateurs, le meilleur choix dépendra donc de ses besoins et de ses préférences.

Les NFT dynamiques offrent des possibilités plus interactives et créatives. Cela peu apporter un degré supplémentaire d'engagement et les faire paraître plus « vivants ». Cependant, les NFT dynamiques peuvent également être plus complexes et nécessiter davantage de maintenance ou de programmation de la part de leur créateur, car ils doivent être mis à jour et contrôlés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Les NFT statiques, quant à eux, sont plus simples à mettre en place pour les créateurs. Ils sont plus stables et prévisibles, et cette caractéristique peut être plus attrayante pour certains. De plus, tous les projets de NFT ne requièrent pas nécessairement l'utilisation de composantes dynamiques, lesquelles sont plus complexes à développer et demandent de hautes connaissances en programmation blockchain.

En définitive, lorsque le créateur devra faire son choix entre les NFT dynamiques et statiques, cela dépendra essentiellement de ses préférences personnelles et du cas d'utilisation spécifique envisagé. Les deux types de NFT ont leurs propres atouts et peuvent être utiles dans différentes situations.

Conclusion sur les NFT dynamiques

Dans l'ensemble, les NFT dynamiques offrent un haut niveau d'interactivité et de créativité aux créateurs et aux collectionneurs de biens numériques, et ils ont le potentiel de révolutionner notre façon de concevoir la propriété et la valeur dans le monde numérique.

Les NFT dynamiques n'en sont encore qu'à leurs balbutiements et les solutions clés en main mises à disposition des créateurs ne sont pas encore véritablement développées. Cet aspect dynamique est crucial pour le développement des NFT et offre un degré de personnalisation très élevé.

Pour autant, les NFT dynamiques ne remplaceront pas les NFT statiques. Les deux types de tokens non fongibles sont faits pour cohabiter et répondent chacun à des besoins spécifiques.

Source : Figure 1 & 2 : Chainlink

