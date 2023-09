BAYC - Pourquoi l'Apecoin (APE) a-t-il encore atteint un plus bas historique ?

Les temps sont durs pour la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui ne cesse de plonger. Pourtant, la collection de NFTs du BAYC s’est stabilisée. Comment alors expliquer la chute de la cryptomonnaie des singes les plus connus des cryptos ?

La chute de l’Apecoin (APE) continue vers de nouveaux plus bas historiques

20 dollars, 15 dollars, 5 dollars… Jusqu’à 1,10 dollar au cours de la nuit qui vient de s’écouler. La chute de l’Apecoin semble inarrêtable depuis des mois. Pourtant, la cryptomonnaie était à son lancement le fleuron de l’écosystème Bored Ape Yacht Club (BAYC). Mais après une percée au-delà des 27 dollars, l’APE a chuté presque continuellement :

Évolution du cours de l’APE depuis son lancement

L’Apecoin explore de nouveaux plus bas historiques, en parallèle d’un écosystème de NFTs qui a accusé le coup ces derniers temps. Les grosses collections ont unanimement vu leurs prix moyens chuter, et les volumes de transaction ne sont pas non plus ceux que l’on connaissait il y a encore quelques mois. Bien que la collection des Bored Apes se soit stabilisée, elle a donc quand même perdu beaucoup de terrain.

👉 Pour aller plus loin – ApeCoin (APE), une cryptomonnaie pour la communauté du Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Binance : 10 % de réduction sur vos frais

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

L’attente d’Otherside et un contexte peu propice aux prises de risque

L’Apecoin souffre donc d’un contexte général, et d’un détournement des investisseurs qui se montrent moins friands de NFTs depuis le début de l’année. L’autre raison que l’on peut citer, c’est que l’enthousiasme pour l’Apecoin se basait en grande partie sur la sortie éventuelle d’Otherside, le metaverse du Bored Ape Yacht Coin.

Mais Otherside, malgré l’enthousiasme initial, n’a pas réussi à ce stade à attirer la foule promise, d’autant plus que les places sont pour l’instant limitées. En début d’année, une collaboration avec Gucci avait cependant montré que Yuga Labs comptait continuer à tabler sur l’aspect d’exclusivité de sa marque. Mais depuis, les nouvelles se faisaient peu nombreuses. L’on sait cependant que l’entreprise a racheté la startup Roar Studios, afin d’accélérer le développement de son metaverse.

Tout cela se combine donc dans un contexte de bear market, pour expliquer la chute très nette de l’Apecoin. La cryptomonnaie du BAYC va-t-elle continuer à enchaîner les plus bas, ou parviendra-t-elle à remonter la pente ? C’est l’intérêt pour la collection de NFTs, et le metaverse associé, qui en décideront partiellement.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.