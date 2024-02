eBay se serait séparée de 30 % de son équipe Web3 dédiée aux tokens non fongibles (NFT)

Les tokens non fongibles (NFT) ne seraient plus une priorité d’eBay. Un rapport de NFTgators indique que la firme se serait séparée de 30 % des effectifs de son équipe dédiée à la blockchain et au Web3. Que sait-on pour l’instant ?