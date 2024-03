NFT : un CryptoPunk vient d'être échangé contre 16,42 millions de dollars

Alors que l’optimisme prédomine sur les marchés crypto, les tokens non fongibles (NFT) bénéficient eux aussi d’un regain d’intérêt. On vient de le voir avec la 2e vente de CryptoPunk la plus élevée de tous les temps, qui a atteint 16,42 millions de dollars.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/nft-cryptopunk-echange-1642-millions-dollars/