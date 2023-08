Les NFT sont-ils passés de mode ? Leur popularité est au plus bas – Analyse

À l’instar de ce que nous avons pu constater récemment sur le metaverse, le secteur des tokens non fongible (NFT) bat de l’aile. Un coup d’œil sur la requête « NFT » sur Google Trends montre d’ailleurs que nous sommes sur les plus bas des 12 derniers mois, avec un score de 30 la semaine dernière :

Figure 1 — Score de popularité de la requête « NFT » sur Google Trends

En analysant plusieurs collections du top 10 des plus grosses capitalisations, nous pouvons constater que toutes ont vu leur prix de vente moyen chuter radicalement sur le marché secondaire. Les NFT du célèbre Bored Ape Yatch Club (BAYC) sont par exemple passés d’un prix moyen de 158 ETH pour 186 ventes le 25 avril 2022, contre 230 ventes à près de 24 ETH l’unité le 21 août dernier. En rapportant en dollars, cela donne une moyenne d’environ 458 000 contre 40 400 dollars.

Le constat est le même avec d’autres collections :

Au-delà du cas par cas pour les différentes collections, cette tendance baissière se traduit sur les volumes de manière générale. Les données de The Block montrent par exemple 90,35 millions de dollars de volumes sur les principales blockchains durant la semaine écoulée contre près de 358 millions pour la semaine du 19 au 26 février dernier.

Néanmoins, les volumes du début d’année peuvent être considérés en partie comme faussés en raison du wash trading opéré par certains utilisateurs qui tentaient de se rendre éligibles à l’airdrop de Blur. En appliquant un filtre à ces volumes, le marché des NFT montre un fort ralentissement depuis mai 2022 :

Figure 2 — Volumes hebdomadaires des marketplaces NFT sur Ethereum depuis 2 ans

Cette baisse de volumes se caractérise également par le nombre d’acteurs sur le marché. En effet, le nombre de traders sur Ethereum peine à se maintenir durablement au-dessus de 50 000, alors que ces mêmes effectifs se sont élevés jusqu’à plus de 255 000 en janvier 2022 :

Figure 3 — Nombre de traders hebdomadaires de NFT sur Ethereum

Ce recul n’est pas sans conséquence sur les professionnels du secteur. De manière indirecte, OpenSea annonçait des changements dans sa politique de frais créateurs la semaine dernière pour tenter de récupérer une part des volumes, tandis que la marketplace RECUR mettra fin à ses activités en novembre prochain. Plus tôt ce mois-ci, c’est la plateforme Nifty’s qui tirait également le rideau :

