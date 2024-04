Adidas s'associe à Stepn pour lancer une nouvelle collection de NFT

En partenariat avec Stepn, Adidas lance une collection de tokens non fongibles (NFT) et plusieurs produits physiques innovants. Cette collaboration marque une étape importante pour Adidas et son parcours dans le Web3.

