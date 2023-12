La Croix-Rouge se lance dans le metaverse avec The Sandbox (SAND)

La Croix-Rouge française embrasse l'ère numérique avec une initiative révolutionnaire : collecter des fonds dans le metaverse The Sandbox. Ce projet combine l'engagement virtuel avec les efforts humanitaires, reflétant l'adaptation de l'organisation aux tendances technologiques modernes.

La Croix-Rouge récolte des dons via le metaverse

Le lundi 11 décembre 2023, la Croix-Rouge française a dévoilé une stratégie de collecte de fonds innovante : la création d'un monde dans le metaverse The Sandbox. Cette incursion dans le metaverse offre à l'organisation une approche originale pour sensibiliser le public et récolter des dons.

Cette initiative marque un tournant majeur pour l'association, visant à accroître son influence en captivant les amateurs de cryptomonnaies et les utilisateurs du metaverse. S'inspirant des modèles « Play to Earn » et « Move to Earn », la Croix-Rouge innove avec le concept de « Play to Give » (Jouer pour Donner), ciblant spécifiquement les passionnés de cryptomonnaie.

Discover the missions of the French Red Cross (@CroixRouge), slip into the shoes of a volunteer through different quests & adventures and grab your share of a 125,000 $SAND reward pool! Jump in ⛑️ https://t.co/IXPxNaQaiB pic.twitter.com/WkcCeMAACJ — The Sandbox (@TheSandboxGame) December 11, 2023

Pour rappel, la Croix-Rouge française joue un rôle crucial dans les crises à travers la France depuis près de 160 ans. Avec ses 70 000 bénévoles, l'organisation intervient dans les situations de crise, qu'elles soient économiques, sanitaires, sociales, climatiques ou personnelles. Avec cette initiative, la Croix-Rouge cherche à s'aligner sur les avancées technologiques pour poursuivre ses missions indispensables en France.

Grâce à cette démarche, les joueurs de The Sandbox pourront gagner des prix tout en soutenant la Croix-Rouge en acquérant des tokens snon fongibles (NFTs) ou en effectuant des dons en cryptomonnaie directement à l'association.

Pour marquer le coup, The Sandbox a annoncé un don de 125 000 SAND à la Croix-Rouge, comme le précise leur publication sur X. De plus, pour chaque SAND dépensé dans l'achat de NFTs, The Sandbox s'engage à reverser un montant équivalent.

Cette plateforme a été conçue en collaboration avec l'agence Web3 Parishanghai et le studio de jeux vidéo Yobiké. L'initiative met en lumière le potentiel de cette technologie en matière de solidarité numérique.

Il est à noter que la communauté crypto s'était déjà mobilisée en donnant plus de 54 millions de dollars en cryptommaines à l'Ukraine au début du conflit avec la Russie, démontrant ainsi sa capacité à soutenir des causes importantes.

Comment gagner des récompenses ?

Les participants à l'événement auront l'occasion de se glisser dans la peau d'un bénévole en accomplissant diverses quêtes et aventures auxquelles la Croix-Rouge fait face au quotidien.

L'événement comprend 3 cartes différentes, chacune proposant des activités et des quêtes uniques. Pour accéder à la 3ème carte, les participants auront besoin d'acquérir le NFT PASS, enrichissant ainsi leur expérience et leur engagement dans l'événement.

Tous les participants se partageront une pool de 125 000 SAND, soit environ 60 500 euros. Pour être éligibles aux récompenses, les joueurs doivent :

Compléter 200 quêtes dans l'événement « Season's Greetings » ;

Avoir un compte vérifié par KYC ;

Pour certaines récompenses qui nécessitent la possession de certains NFTs (comme un LAND ou un Avatar), il sera nécessaire de le détenir dans son portefeuille à la fin de l'événement.

