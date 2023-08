L'éditeur de Grand Theft Auto (GTA) se lance dans le gaming blockchain avec Sugartown – À quoi faut-il s'attendre ?

Zynga, le géant du jeu vidéo, a annoncé son premier jeu basé sur la blockchain Ethereum (ETH), baptisé Sugartown. Ce jeu utilisera des tokens non fongibles (NFT) appelés « Oras » et sera jouable uniquement en ligne. Que savons-nous pour le moment sur ce jeu dont la sortie est prévue prochainement, propulsé par l'éditeur Take Two Interactive ?

