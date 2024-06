Bitcoin : la purge devrait bientôt se terminer

Alors que Bitcoin et la haute finance sont dans l’attente des chiffres de l’inflation US PCE et des résultats des élections législatives en France, nous sommes désormais 67 jours après le 4e halving du BTC et le marché reste en transition latérale entre 56 000 et 73 000 dollars. Que manque-t-il pour enfin envisager la sortie par le haut de ce range et entrer en découverte de prix ?