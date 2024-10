Or et Bitcoin, un arbitrage à suivre pour le BTC – L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin est entré dans le 4e trimestre boursier, la période la plus favorable à la hausse de son prix en terme statistiques. Le risque géopolitique actuel devrait encore prolonger la correction de mi-parcours démarré en mars dernier, alors patience, le cycle haussier de fond du BTC finira par se relancer.

La situation géopolitique va prolonger la correction de mi-parcours du cycle haussier

Probabilité de récession économique aux États-Unis, lutte contre l’inflation en Occident, guerre en Ukraine et désormais un risque géopolitique exacerbé au Proche-Orient ; clairement le cycle haussier actuel fait face à des défis que le cycle précédent ne connaissait pas (ce dernier avait même bénéficié des taux d’intérêt à zéro pendant plusieurs mois).

Cela fait maintenant plus de 200 jours que le cours du Bitcoin a inscrit un nouveau record historique à 73 700 dollars et nous sommes 165 jours après le dernier halving. Sur l’ensemble de cette période, le Bitcoin est resté enfermé dans une phase latérale légèrement descendante qui commence à mettre à rude épreuve la confiance des investisseurs dans davantage de développement du cycle haussier initié en janvier 2023.

Le doute est d’autant plus fort que l’escalade au Proche-Orient se fait au moment où démarre la période la plus favorable au BTC sur le plan statistiques, le 4e trimestre boursier qui propose une performance moyenne de plus de 80 % pour Bitcoin depuis 2010.

La situation géopolitique peut-elle briser le momentum haussier attendu sur cette période ?

Selon moi et à moins d’une guerre totale au Proche-Orient, la réponse est non.

En revanche, cela devrait encore prolonger la correction de mi-cycle débutée en mars dernier, celle dont la durée atteint maintenant 202 jours, établissant ainsi un record sur toute l’histoire du BTC en période post-halving pour une correction hors bear market.

Un excès corrige un excès. Bitcoin a inscrit un nouvel ATH avant son halving, un cas de figure inédit, alors la correction de mi-cycle propose une durée elle aussi inédite. L’inédit répond à l’inédit.

Sur le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que les corrections de mi-cycle haussier du passé n’avaient jamais atteint les 200 jours.

Je pense donc que la tendance haussière aura bien lieu au dernier trimestre, mais son démarrage sera plus tardif.

Graphique qui décrit (ligne jaune) le nombre de jours des corrections sous le précédent record historique. L’actuelle correction de mi-cycle dure depuis 202 jours, un record en cycle haussier

Or contre Bitcoin, un arbitrage à suivre pour le BTC

Les tensions géopolitiques font du mal à Bitcoin car ce dernier est un actif dit risqué en bourse. De plus, il est contrarié par un arbitrage favorable aux métaux précieux, or et argent, qui attirent les capitaux en tant que prime de risque géopolitique.

Cette prime de risque géopolitique ne concerne pas Bitcoin, alors tant que le bull run sera en place sur l'or, celui de bitcoin verra son point de départ reporté.

Armez-vous d’une patience absolue, nous aurons nos 100 000 dollars en 2025.

Graphique qui montre le ratio Bitcoin/or et qui décrit l’arbitrage entre le BTC et le métal jaune

