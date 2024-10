Bitcoin peut-il faire sauter la résistance avant les élections présidentielles américaines ? L'analyse de Vincent Ganne

Cela fait désormais 216 jours que le cours du bitcoin a inscrit un record historique à 73700 dollars et qu’il est entré dans une correction de mi-cycle ; c’est un record absolu en termes de durée. Le BTC respecte sa saisonnalité favorable d’octobre et se présente maintenant dans la partie supérieure la pattern graphique, c’est le moment de vérité.

Le cours du Bitcoin en vue d’un seuil technique décisif

Avec son nouveau record historique établi le 13 mars dernier à 73 700 dollars, le cours du Bitcoin avait pris une sacrée avance sur les standards de son cycle habituel. En effet, un nouvel ATH était inscrit en moyenne 7 mois après le halving sur les 3 cycles précédents, alors il a fallu tout le printemps, tout l’été et une partie de l’automne pour développer une correction de mi-cycle et remettre les compteurs à zéro.

Nous sommes désormais 180 jours après le halving et le cours du Bitcoin est en reprise haussière depuis le milieu du mois de septembre et maintenant en vue de son ex-ATH. Le BTC n’est désormais plus en avance et s’est réaligné sur la moyenne de son cycle historique post-halving.

Tout au long de l’été, le cours du Bitcoin a tenté à plusieurs reprises de faire sauter le verrou des 69 000 dollars (ATH de novembre 2021) et 70 000 dollars (ligne de tendance résistante baissière en place depuis le printemps dernier, voir le graphique ci-dessous du contrat à terme BTC de la Bourse de Chicago, CME).

👉 Retrouvez notre classement des meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Systématiquement, le prix du marché a été rejeté à la baisse car il était bien trop tôt dans le cycle post-halving pour envisager un dépassement de la résistance.

La situation est désormais différente car grâce à cette correction intermédiaire de plus de 215 jours (un record de toute l'histoire du BTC hors bear market), les effets négatifs de l’avance pré-halving ont été effacés.

En clair, le breakout de la formation en porte-voix chartiste (catégorisée en formation de continuation haussière dans les livres d'analyse technique des marchés financiers) peut être envisagé plus sereinement. Mais attention à ne pas anticiper l’action des prix, seule l’action des prix en clôture compte et rien ne garantit que ça sera la bonne cette fois-ci.

Il est en effet possible que le marché veuille attendre le résultat des élections présidentielles US qui ont lieu le 4 novembre prochain.

📈 Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur altcoins, alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Research ! Satisfait ou remboursé pendant 15 jours, alors n’hésitez plus !

Graphique qui expose les bougies japonaises journalières du cours du contrat future BTC du CME

🎥 Retrouvez aussi l'analyse technique de Vincent Ganne en vidéo 👇

Bitpanda : recevez 50 € de bonus en BTC en créant un compte

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Bitcoin peut-il faire sauter la résistance avant les élections présidentielles aux États-unis ?

C’est donc la grande question que se pose la communauté des analystes techniques, le timing de la résolution haussière de cette pattern graphique de transition en construction depuis 7 mois.

Car c’est ma conviction, le marché finira par en sortir par le haut, l’incertitude porte seulement sur le timing (fin octobre ou fin novembre ?)

Actuellement, c’est la saisonnalité du Bitcoin qui est le facteur technique dominant, avec un mois d’octobre (surnommé uptober) qui déploie ses meilleures statistiques en seconde partie de mois (voir le tableau ci-dessous qui décompose le mois d’octobre en 4 semaines).

Cette approche renforce la probabilité d’une cassure technique haussière en amont des élections US du 4 novembre prochain.

Tableau qui expose la performance moyenne des 3 dernières semaines (entourées rectangle bleu) du mois d’octobre pour le cours du BTC avec les meilleures performances en fin de mois

Vous souhaitez avoir chaque matin l’avis de trading de Vincent Ganne sur le Bitcoin ainsi que ses meilleures configurations sur les altcoins ?

Alors rejoignez le service professionnel Cryptoast Academy ! Vous apprendrez à vous positionner sur les niveaux de prix stratégiques, à déceler les opportunités d'investissement et à anticiper les mouvements de prix. Rejoignez dès maintenant cette communauté premium et prenez en main vos investissements cryptos. Satisfait ou remboursé pendant 14 jours alors n’hésitez plus !

Bitpanda : recevez 50 € de bonus en BTC en créant un compte

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.