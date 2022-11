MNBC : la FED lance un pilote du dollar numérique avec des géants de la finance

Une monnaie numérique de banque centrale (MNBC) bientôt disponible publiquement aux États-Unis ? C'est ce qu'espère la banque centrale américaine (FED) en lançant un pilote du dollar numérique.

D'une durée de 12 semaines, le test est mené en collaboration avec de nombreux mastodontes de la finance traditionnelle tels que Mastercard, HSBC, Citigroup, ou encore Wells Fargo.

En outre, comme le souligne Michelle Neal, vice-présidente de la FED, l'objectif final de cette expérience est d'accélérer les transactions entre les différentes institutions bancaires :

Actuellement, cet essai est exclusivement réalisé au sein des banques précédemment citées, dans un environnement de test utilisant des données simulées.

Cependant, comme d’autres banques centrales du monde entier qui envisagent elles aussi de lancer une version numérique de leur monnaie, la finalité de ce projet dirigé par la FED est le déploiement d'une MNBC au grand public.

Aux États-Unis, ce projet pilote du dollar numérique n'est pas la première expérience avec les monnaies numériques.

En mai 2021, alors que le marché des cryptomonnaies battait des records, la FED annonçait s'intéresser aux MNBC pour réfléchir à une implémentation dans l'économie américaine.

D'ailleurs, Jerome Powell, le président de la FED, annonçait dans une vidéo sa volonté d'intégrer les Américains dans les débats au sujet du futur dollar numérique :

« La conception d'une MNBC soulèverait d'importantes considérations en matière de politique monétaire, de stabilité financière, de protection des consommateurs, de droit et de protection de la vie privée et nécessitera une réflexion et une analyse approfondies - y compris avec la participation du public et des élus. »