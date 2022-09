La Russie souhaite utiliser les stablecoins avec ses alliés pour contourner le dollar et l'euro

Selon le vice-ministre des Finances russe Alexei Moiseev, la Russie serait en train d'étudier une solution de paiements transfrontaliers basée sur les stablecoins avec ses alliés. Il pourrait s'agir ici d'un nouveau moyen pour la Russie de contourner les sanctions occidentales, en contraste avec le positionnement de la Banque de Russie jusqu'ici en totale opposition à l'utilisation des cryptomonnaies.

La Russie s'intéresse de près aux stablecoins

Il y a 2 jours, nous rapportions une information de l'agence de presse russe Tass indiquant que le ministère des Finances russe et la Banque de Russie s'intéressaient à l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen de paiement transfrontalier, et ce sous réserve d'une régulation adaptée.

Selon une nouvelle dépêche du 6 septembre, il semblerait que le projet soit d'ores et déjà en cours, et qu'il concerne plus précisément la classe d'actifs des stablecoins.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies dont la valeur est adossée à un actif de la finance traditionnelle afin de répondre aux problèmes de volatilité du marché, dont nous avons expliqué le fonctionnement en détail dans notre guide dédié.

Selon le vice-ministre des Finances de la Russie Alexei Moseev, ce projet de stablecoin est déjà à l'étude avec des pays alliés :

« Nous travaillons actuellement avec un certain nombre de pays pour créer des plateformes bilatérales et ne pas utiliser les dollars et les euros. Nous proposons des instruments tokenisés mutuellement acceptables à utiliser sur ces plateformes, essentiellement des plateformes de compensation, que nous sommes en train de développer avec d'autres pays. Les stablecoins pourraient être rattachés à un instrument universellement accepté, comme l'or, dont la valeur est claire et observable par tous les participants. »

Toujours selon l'article de Tass, le ministère des Finances de la Fédération de Russie espère que la question soit résolue d'ici la session d'automne de la Douma d'État.

👉 À l'abri des banques institutionnelles, découvrez la finance décentralisée (DeFi)

L'une des plateformes les plus sûres du monde Plus de 60 cryptomonnaies disponibles

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un changement de cap en réaction aux sanctions occidentales

Bien que la Banque de Russie soit opposée de longue date à l'utilisation des cryptomonnaies sur son territoire afin de maintenir l'hégémonie du rouble comme moyen de paiement, cette dernière a dû changer sa façon de voir les choses à ce sujet, notamment suite au conflit opposant la Russie à l'Ukraine.

Effectivement, les plus importantes banques du pays ont été évincées du réseau SWIFT (notamment la Sberbank), l'acteur dominant de la finance moderne qui assure une grande partie des transactions entre les établissements financiers du monde entier.

Bien que le président Vladimir Poutine ait récemment signé une loi afin d'interdire l'usage des cryptomonnaies comme moyen de paiement à l'intérieur des frontières russes, ces dernières pourraient finalement se révéler essentielles dans le cadre d'échanges avec d'autres pays, comme l'avait d'ailleurs confirmé Alexis Moiseev.

Le conflit a eu pour effet d'accélérer le développement d'accords bilatéraux entre la Russie et ses alliés, notamment avec la Chine, dont le président Xi Jinping a réaffirmé à plusieurs sa proximité avec le Kremlin. Les 2 entités ont d'ailleurs solidement développé leurs accords commerciaux concernant les hydrocarbures et plus largement le domaine énergétique depuis le début des sanctions occidentales.

Selon la dépêche de Tass, aucun pays allié de la Russie n'a été évoqué concernant cette approche des stablecoins comme mode de paiement transfrontalier, mais la Chine pourrait bel et bien faire partie de l'un d'entre eux. Effectivement, moyennant une régulation stricte, le pays s'est déjà montré ouvert à l'utilisation des actifs numériques.

👉 Dans l'actualité internationale - Le président du Paraguay oppose son veto à la loi sur la régulation des cryptomonnaies

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Tass

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.