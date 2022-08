Le président du Paraguay oppose son veto à la loi sur la régulation des cryptomonnaies

Approuvé par le Sénat paraguayen en juillet dernier, la loi visant à reconnaître le minage de cryptomonnaies comme une activité industrielle a été finalement refusée par Mario Abdo Benítez, le président du pays sud-américain. Selon lui, la forte consommation d'électricité du minage pourrait ralentir l'expansion d'une industrie nationale durable.

Le Paraguay ferme les portes au minage

Décidément, les choses s'agitent de plus en plus en Amérique du Sud. Après l'Argentine, c'est au tour du Paraguay de faire l'actualité des cryptomonnaies. Le président, Mario Abdo Benítez, a décidé de bloquer un projet de loi visant à reconnaitre le minage de cryptomonnaies comme une activité industrielle.

Le président paraguayen a estimé que la consommation énergétique liée au minage de cryptomonnaies était trop importante et qu'elle pourrait freiner l'expansion industrielle du pays. De plus, il explique que l'activité nécessite des investissements importants pour se développer, mais qu'elle ne fait appel qu'à très peu de main d'oeuvre.

Autrement dit, le minage de cryptomonnaies ne crée pas assez d'emploi et ne générerait donc pas de valeur ajoutée au même titre que d'autres activités industrielles. Pourtant, en 2020, la compétence la plus recherchée par les employeurs sur LinkedIn était « blockchain » et la liste des emplois dans ce secteur a grimpé de 615 % en 2021 aux États-Unis.

Enfin, le président paraguayen craint également que si l'activité de minage de cryptomonnaies venait à réellement se développer, la consommation énergétique occasionnée viendrait phagocyter celle des autres activités. Il prévoit même que « dans les quatre prochaines années, il [le Paraguay] sera obligé d'importer de l'électricité ».

Le Paraguay, potentiel représentant du minage écologique ?

Selon l'auteur du projet de loi, le sénateur Fernando Silva Facetti, l'objectif était également de promouvoir le minage de cryptomonnaies par l'utilisation de l'électricité excédentaire. De surcroît, il est important de noter que le Paraguay est un grand pays producteur d'énergie verte, notamment via les barrages hydroélectriques.

Pour le moment, le surplus d'électricité produit par le Paraguay est exporté et vendu. Toutefois, une autre loi votée par le Sénat incluait également que la société exploitant les barrages puissent vendre ces surplus à un prix extrêmement compétitif aux industries du pays le désirant, avec une exemption de la TVA.

Enfin, les faibles coûts en énergie au Paraguay ont déjà incité de nombreuses entreprises (locales ou étrangères) à y installer leurs infrastructures de minage de cryptomonnaies. En décembre 2021, les coûts d'électricité des ménages étaient de 0,058 dollar par kWh et ceux des entreprises de 0,049 dollar par kWh, selon les rapports mondiaux sur les prix de l'énergie.

Autant d'ingrédients qui auraient pu faire du Paraguay un modèle dans le monde de demain. Avec une politique de taxation plus clémente qu'ailleurs, une électricité peu couteuse et surtout majoritairement renouvelable, le pays sud-américain aurait certainement pu attirer énormément d'entreprises sur son territoire.

