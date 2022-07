Recevoir des Polkadot (DOT) tout en répondant à des quiz sur Revolut

Ça n'est pas une grande nouveauté dans l'univers des cryptomonnaies. La possibilité de gagner des récompenses en cryptomonnaies en l'échange de s'instruire à leurs sujets n'est pas nouveau. C'est même Coinbase qui l'a rendu célèbre dans son programme Coinbase Earn en 2018.

Toutefois, cette actualité est un peu différente. Pour la première fois, ce n'est pas une entreprise de l'industrie des cryptomonnaies qui propose un tel programme mais une néo-banque. Revolut, fondée en 2015, a lancé son programme de « learn and earn » en partenariat avec Polkadot (DOT).

Crypto Learn with @Polkadot is live! 🧠

Our crypto basics and Polkadot lessons make crypto easier to understand for everyone. Pass a quiz after each lesson and you’ll earn up to $15 worth of free DOT tokens as a reward.

Not regulated. Value may go down. Tax may be payable pic.twitter.com/A98pcyYqw6

— Revolut (@RevolutApp) July 11, 2022