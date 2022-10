Gavin Wood quitte son poste de PDG au sein de Parity, la société derrière Polkadot (DOT)

Le co-fondateur de Polkadot (DOT), Gavin Wood, a annoncé qu'il quittait son poste de PDG au sein de Parity Technologies, la société qui fournit l'infrastructure pour le réseau de blockchains.

Bâti autour de sa cryptomonnaie native, le DOT, Polkadot est un protocole reliant plusieurs blockchains afin de former une architecture interopérable. Pour découvrir cet écosystème ou pour mieux comprendre son fonctionnement, lisez notre fiche dédiée à Polkadot.

Par ailleurs, Polkadot siège désormais en tant que projet de premier plan dans notre écosystème, puisque le DOT est la 11e cryptomonnaie la plus capitalisée du marché, juste derrière le Dogecoin (DOGE).

Gavin Wood est une personnalité majeure de l'écosystème de la blockchain, puisqu'il a notamment contribué à co-fonder la blockchain Ethereum (ETH) et ses technologies sous-jacentes avant de se consacrer entièrement à Polkadot en 2015. Il sera remplacé à son poste de PDG par Björn Wagner, co-fondateur de Parity.

Dans un billet de blog, Gavin Wood explique qu'il est avant tout « un penseur, un codeur, un designer et un architecte », plutôt qu'un PDG, un rôle difficile à tenir qui, selon ses ressentis, lui pose trop de barrières. À ce sujet, il s'explique ainsi :

« Le rôle de PDG n'a jamais été celui que j'ai convoité (et cela remonte bien avant Parity). Je peux assez bien jouer le rôle de PDG pendant un court moment, mais ce n'est pas là que je trouverai le bonheur éternel. »

Notons cependant qu'il continuera de tenir la barre de l'écosystème Polkadot et qu'il continuera à œuvrer pour son bon développement en tant qu'« architecte en chef ». Il déclare également avoir une confiance totale envers son successeur Björn Wagner :

« Pour moi, cela signifie moins de réunions et moins de temps passé à représenter l'entreprise à l'extérieur. Je resterai l'actionnaire majoritaire de l'entreprise et conserverai un titre correspondant à ma charge de travail souhaitée : architecte en chef. [...] Heureusement, je suis heureux d'annoncer que Björn Wagner, cofondateur de Parity et fondateur de la division Développement de l'écosystème, a accepté de porter cette casquette pour l'avenir. »