Les blockchains Polkadot, ICP et Taiko s'excusent auprès de leurs communautés

Le secteur de la blockchain évolue constamment, dans un environnement toujours plus concurrentiel et désormais encombré. Une situation face à laquelle certains projets ironisent actuellement sur le réseau X, en s’excusant d’avoir fourni des infrastructures solides.

Polkadot, ICP et Taiko présentent leurs excuses

Le nombre de blockchains censées faire mieux que les précédentes ne cesse d'augmenter au fil du temps, depuis l'apparition d'une vague d'Ethereum killers dans les années 2020. Un secteur hautement concurrentiel dont une part importante prend désormais la forme de layer 2... associés à Ethereum.

Dans ce contexte, certains projets ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Est-ce la raison pour laquelle les projets Polkadot, Internet Computer (ICP) et Taiko viennent de publier des excuses sur le réseau X ? La question se pose de toute évidence.

En effet, des déclarations presque identiques de ce type viennent d'apparaître sur plusieurs comptes officiels, avec comme maître mot le fait de « présenter des excuses » à leurs communautés. Toutefois, un caractère ironique se dégage rapidement face à ce qui ressemble plus à une volonté d'affirmer la puissance des blockchains impliquées.

« Nous nous excusons sincèrement »

Un exercice visiblement débuté par le layer 2 Taiko, avec une publication datée du 11 novembre qui s'excuse d'avoir « rendu la création sur Ethereum trop facile ». Peut-être est-ce un moyen de faire oublier l'effondrement de sa valeur totale verrouillée (TVL) de plus de 99 % depuis son sommet de décembre dernier à 430 millions de dollars, avec un montant actuellement estimé à... 1,5 million de dollars.

Il semble que notre architecture de rollup basée sur les données ait créé trop de liberté, de compatibilité et de facilité d'utilisation. Nous nous excusons sincèrement. Taiko

L'occasion pour Polkadot (DOT) de reprendre la formule en s'excusant pour sa part d'avoir « rendu les blockchains un peu trop peu fiables », avec un écosystème présenté comme hautement résistant aux arnaques qui aurait incité « tout le monde à se précipiter pour décentraliser, ajouter « on-chain » à tout et se demander pourquoi leurs détenteurs de tokens s'attendent soudainement à avoir leur mot à dire ».

Alors oui, nous sommes désolés d'avoir fait du Web3 un endroit où la confiance doit être gagnée, et non présumée. Polkadot

Du côté d'ICP, la publication dédiée à ces fausses excuses se présente comme « non officielle ». En cause, « une IA qui écrit son propre code sur la blockchain » dont le but ne visait pas à « rendre votre diplôme en informatique obsolète aussi rapidement ». L'occasion de promettre « d'essayer de ne plus avoir des années d'avance sur tout le monde ».

Un exercice à la tonalité humoristique évidente qui pourrait toutefois apparaître comme une volonté quelque peu désespérée de revendiquer un statut et des performances que la communauté crypto ne reconnaîtrait pas à sa juste valeur.

