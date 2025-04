Quels sont les prochains ETF crypto spot qui pourraient être approuvés par la SEC ?

Après l'approbation des ETF Bitcoin et Ethereum spot, l’appétit des gestionnaires d’actifs et fournisseurs de produits crypto ne faiblit pas. Une multitude de nouveaux projets d’ETF spot ciblant d'autres cryptomonnaies ont été déposés auprès de la SEC américaine. Mais où en est-on aujourd’hui ? Petit tour d’horizon des prochains ETF crypto qui pourraient être autorisés.

Pourquoi s'arrêter à Bitcoin et Ethereum ?

Face au succès des ETF Bitcoin, qui cumulent 38,43 milliards de dollars d'entrées nettes et totalisent plus de 109 milliards de dollars sous gestion, les gestionnaires d'actifs traditionnels et les spécialistes crypto comme 21Shares ou CoinShares multiplient les initiatives pour étendre l'offre à d'autres cryptomonnaies. Plus de 15 nouvelles cryptomonnaies pourraient être prochainement disponibles à l'investissement via des ETF.

L'arrivée potentielle de nouveaux ETF sur d'autres cryptomonnaies pourrait élargir l'offre d'investissement, mais aussi entraîner un risque de cannibalisation des flux entrants destinés aux ETF Bitcoin et Ethereum.

De plus, si les investisseurs se désintéressent de ces ETF sur des cryptomonnaies alternatives, et que les flux entrants sont négligeables, cela pourrait avoir un impact négatif sur l'image des cryptos concernées.

Quelles autres cryptomonnaies pourraient avoir leur ETF ?

Plus de 70 ETF concernant 17 cryptos différentes sont en attente d'approbation.

XRP (Ripple) et Solana sont les deux cryptomonnaies avec le plus de demandes, 7 chacune, suivi par Litecoin, Doge, Avalanche et Hedera Hashgraph.

Grayscale souhaite convertir en ETF une partie de ses produits Trust, qui sont actuellement uniquement réservés aux investisseurs accrédités (hedge funds, family office...), pour toucher davantage d'investisseurs.

XRP (Ripple)

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Grayscale Grayscale XRP Trust 18 octobre 2025 21Shares 21Shares Core XRP Trust 19 octobre 2025 Canary Canary XRP ETF Date inconnue Bitwise Bitwise XRP ETF Date inconnue Franklin Templeton Franklin XRP ETF 14 novembre 2025 WisdomTree WisdomTree XRP Fund Date inconnue CoinShares CoinShares XRP ETF Date inconnue

La SEC a approuvé le lancement de plusieurs ETF à terme liés au XRP dès le 30 avril 2025, incluant les ProShares UltraShort XRP ETF, Ultra XRP ETF et Short XRP ETF.

Nous n’avons pas ajouté ces ETF dans notre tableau car ces derniers ne nécessitent pas d’approbation publique par dépôt 19b-4, commence mentionné plus loin dans l’article.

Solana

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Grayscale Grayscale Solana Trust 10 octobre 2025 VanEck VanEck Solana Trust 16 octobre 2025 21Shares 21Shares Core Solana ETF 16 octobre 2025 Canary Canary Solana ETF 16 octobre 2025 Bitwise Bitwise Solana ETF 16 octobre 2025 Franklin Templeton Franklin Solana ETF 14 novembre 2025 Fidelity Fidelity Solana ETF Date inconnue

Litecoin

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Grayscale Grayscale Litecoin Trust 10 octobre 2025 Canary Canary Litecoin ETF 2 octobre 2025 CoinShares CoinShares Litecoin ETF Date inconnue

Doge

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Grayscale Grayscale Dogecoin Trust 18 octobre 2025 Bitwise Bitwise DOGE ETF 12 novembre 2025 21Shares 21Shares Dogecoin ETF Date inconnue

Avalanche

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Grayscale Grayscale Avalanche Trust 12 décembre 2025 VanEck VanEck Avalanche ETF 26 décembre 2025

HBAR (Hedera Hashgraph)

Émetteur Produit Date limite finale d'approbation Canary Canary HBAR ETF 8 novembre 2025 Grayscale Grayscale Hedera Trust 11 décembre 2025

Polkadot

Grayscale souhaite transformer son Grayscale Polkadot Trust en ETF. Aucune date limite finale d'approbation n'est connue.

Cardano

Grayscale souhaite transformer son Grayscale Cardano Trust en ETF. Aucune date limite finale d'approbation n'est connue.

Aptos

Bitwise souhaite émettre un ETF Aptos spot mais aucune date limite finale d'approbation n'est connue.

Sui

Canary souhaite émettre un ETF SUI spot mais aucune date limite finale d'approbation n'est connue.

Autres cryptomonnaies concernées

Des demandes d'ETF ont été faites pour les cryptomonnaies suivantes :

AXL (Axelar)

PENGU

TRX (Tron)

TRUMP

MELANIA

BONK

BNB (Binance Chain)

LINK (Chainlink)

La SEC approuvera-t-elle les ETF de cryptomonnaies alternatives ?

Depuis l’élection de Donald Trump et l'arrivée de Paul Atkins à la tête de la SEC, le climat réglementaire s'est largement adouci pour l'ensemble du secteur crypto. Plusieurs procès contre des acteurs majeurs comme Ripple et Coinbase ont été abandonnés, et la distinction stricte entre securities et commodities semble moins rigoureusement appliquée.

Dans ce nouveau contexte, les altcoins comme Solana, XRP ou Dogecoin disposent de bien meilleures chances d'obtenir une approbation réglementaire pour leurs ETF spot qu’il y a quelques mois. En revanche, les cryptomonnaies plus récentes, moins capitalisées, voire considérées comme des memecoins ont peu de chances de voir leurs demandes d'ETF être approuvées.

La question du staking soulève également des interrogations supplémentaires pour la SEC. Cela explique en partie pourquoi les ETF Ethereum comprenant le staking ont aussi été ralentis.

👉 Comprendre le staking de crypto

Il est important de rappeler que les produits sous loi Investment Company Act de 1940 (ETF 2X avec effets de levier, inversés, etc.) ne suivent pas le même calendrier réglementaire que les ETF spot classiques. En effet, ces produits sont généralement listés sur des bourses secondaires et accessibles uniquement à des professionnels ou des investisseurs avertis, ils sont moins grands publics. Leur lancement dépend donc d’une validation interne plus rapide mais aussi plus discrète par la SEC. C'est pour cela que nous n'avons pas ajouté tous les produits comme Tuttle Capital 2X Solana ETF, ProShares UltraShort XRP ETF ou Teucrium 2X XRP ETF dans les tableaux.

Un ETF signifie-t-il un succès assuré ?

Pas forcément. Les ETF Ethereum spot peinent à convaincre, avec seulement 2,40 milliards de dollars de flux nets cumulés et 6,14 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Un chiffre très en deçà des attentes, et qui montre que le succès d’un ETF dépend moins de son approbation que de l'appétit réel des investisseurs.

Source : X

