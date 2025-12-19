Un nouveau cas de séquestration à l’encontre d’un détenteur de cryptomonnaies vient d’avoir lieu dans la ville de La Rochelle. Les criminels ont réussi à voler 10 millions de dollars, grâce à des informations obtenues suite à une fuite de données.

Séquestration d'un investisseur crypto et sa femme à La Rochelle

L'année 2025 aura enregistré une augmentation sans précédent des enlèvements et autres crimes commis à l'encontre de détenteurs de cryptomonnaies, en particulier sur le territoire français qui apparaît en première ligne de ce fléau à la portée toutefois internationale.

Une série noire dont le véritable signal de départ intervient au mois de janvier dernier, lorsque le cofondateur de la société française leader dans le domaine des portefeuilles matériels crypto, Ledger, se fait enlever avec sa compagne, puis torturé afin de lui soutirer ses cryptomonnaies.

Depuis, des agressions similaires se multiplient un peu partout dans le monde. Une situation qui n'épargne clairement pas la France, si l'on en croit les dernières informations au sujet d'un cas de séquestration opéré en cette fin de semaine dans la ville de La Rochelle, malgré le récent démantèlement d'un gang qui opérait sur le territoire depuis 2023.

Les faits se sont déroulés ce jeudi matin aux premières heures du jour, lorsque plusieurs agresseurs non identifiés ont forcé l'accès au domicile d'un couple installé à La Rochelle.

Une opération qui va rapidement prendre la forme d'une séquestration avec actes de violence, afin de voler ce qui apparaît déjà comme l'un des plus gros butins obtenus sur le sol français dans ce type d'affaire. Les victimes sont désormais en sécurité.

Un butin estimé à 10 millions de dollars

Selon les premiers éléments de l'enquête en cours, les criminels seraient repartis avec une somme record équivalente à 10 millions de dollars en cryptomonnaies détenues sur des wallets dont ils connaissaient apparemment l'existence et les montants.

Des informations à la précision troublante qu'ils auraient réussi à obtenir suite à des fuites de données sur Internet, selon les déclarations des assaillants au moment des faits. Autant dire que la volonté de protéger les adresses des entrepreneurs crypto apparaît comme nécessaire, mais bien insuffisante pour contrer ce fléau.

Pendant ce temps, le gouvernement français s'interroge sur la nécessité d'exposer encore un peu plus les détenteurs de cryptomonnaies en réclamant la déclaration obligatoire de leurs portefeuilles auto-hébergés aux services fiscaux, déjà mis en cause dans certaines affaires de hacks et de fuites de données de la part de leurs employés.

Cette nouvelle affaire insiste sur la nécessité de protéger les données privées des entrepreneurs et contribuables français, d'autant plus lorsqu'ils détiennent des cryptomonnaies. Cela afin de permettre à l'année qui arrive de ne pas devenir le théâtre d'une augmentation des affaires d'enlèvements et de séquestrations à leur encontre.

Source : Le Parisien

