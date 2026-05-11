Face à la hausse des agressions et enlèvements crypto, une boutique Bitcoin ferme ses portes à Paris

La boutique physique Bitcoin Bazar fermera définitivement ses portes mercredi 13 mai au soir. Le site e-commerce restera actif, avec paiement en Bitcoin et livraison en Locker. Cette fermeture intervient dans un contexte marqué par une multiplication des agressions physiques liées aux cryptomonnaies en France.

Une boutique Bitcoin ferme son point de vente physique à Paris

Depuis plusieurs mois, les détenteurs de cryptomonnaies sont confrontés à une hausse des agressions physiques en France.

Enlèvements, séquestrations, faux livreurs, erreurs de cible, les attaques ne visent plus uniquement les entrepreneurs les plus exposés du secteur, mais aussi des particuliers ou des personnes identifiées, parfois à tort, comme détentrices d’actifs numériques.

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Face à cette violence, le Bitcoin Bazar a annoncé la fermeture définitive de sa boutique physique mercredi 13 mai au soir.

L’entreprise indique que son site e-commerce restera pleinement opérationnel, notamment pour les clients souhaitant commander du matériel en payant en Bitcoin et en choisissant une livraison en Locker.

🚨 La boutique physique Bitcoin Bazar fermera définitivement ses portes mercredi 13 Mai au soir. Le site e-commerce reste lui parfaitement opérationnel et tous les bitcoiners ayant à coeur commander leur matos anonymement pourront continuer à le faire en payant en Bitcoin +… pic.twitter.com/aKlDxKVBZy — Bitcoin Bazar (@bitcoinbazar21) May 10, 2026

Jusqu’ici, les clients pouvaient encore se rendre sur place et payer en espèces, une pratique très utile pour les Bitcoiners qui veulent éviter une fuite de données des services de commandes en ligne.

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Les boutiques Bitcoin deviennent-elles des points de risque physique ?

À la mi-avril, la Direction nationale de la police judiciaire recensait déjà 41 cas d’enlèvements et de séquestrations liés aux cryptomonnaies depuis le début de l’année 2026.

La France est désormais le pays avec le plus d'agressions touchant les cryptomonnaies, enregistrant 3 fois plus d'agressions du genre que les États-Unis depuis 2024.

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À Bondy, un couple a été ligoté à domicile par des hommes armés qui cherchaient des cryptomonnaies, alors que les victimes n’en détenaient pas. Près de Toulouse, une femme de 57 ans aurait été séquestrée par des agresseurs cagoulés et armés, avant de se faire dérober 1,12 BTC, soit environ 68 000 euros au moment des faits.

Bien qu'ils n'aient pas été directement attaqués, le Bitcoin Bazar et son staff sont eux aussi victimes de la dégradation de la sécurité en France, alourdissant le bilan d'inaction de l'État.

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Source : Bitcoin Bazar

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