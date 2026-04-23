Les cryptos volées lors des agressions sont hautement traçables et cet enquêteur le prouve

Alors que la vague d'agressions crypto ne ralentit pas en France, l'enquêteur on-chain revient sur sa contribution pour combattre ce fléau. Lumière sur ses travaux.

ZachXBT explique son soutien dans les enquêtes liées aux agressions crypto

Hier, nous revenions sur une nouvelle affaire d’extorsion liée aux cryptomonnaies. À cette occasion, nous rappelions le caractère hautement traçable de ces actifs, qui, couplé aux compétences des policiers français, laisse peu de chance aux criminels de passer sous les radars.

Une fois de plus, cela se confirme aujourd’hui, comme le montre la dernière publication sur X de ZachXBT à ce propos. En effet, l’intéressé revient sur l’affaire concernant TeufeurS, un streamer dont un membre de sa famille avait été enlevé en France à la fin de l’année 2023 contre une rançon en cryptomonnaie.

💡 Comment sécuriser votre environnement numérique et financier ?

Ainsi, le célèbre enquêteur on-chain revient sur l’aide qu’il a apportée dans cette affaire :

Je peux enfin partager que j'ai contribué à diriger des efforts qui ont abouti à un gel d'environ 800 000 $ en collaboration avec l'équipe de sécurité de Binance, après le paiement d'une rançon de 2 millions de dollars. Six suspects liés à l'incident ont ensuite été arrêtés. Compte tenu de la sensibilité de l'affaire, j'ai attendu jusqu'à présent pour commenter. Depuis, j'ai aidé à geler des actifs et à identifier les coupables dans plusieurs des récents cambriolages avec effraction à domicile en France, et j'espère partager des détails dans les mois à venir.

Par ailleurs, ZachXBT invite quiconque serait victime ou connaitrait une victime dans ce type d’affaires à le contacter le plus rapidement possible, expliquant qu’il leur donne la priorité, « car elles se multiplient dans le cadre de cette tendance préoccupante ».

👉 Dans l'actualité également — 2 enfants en bas âge et 3 adultes séquestrés dans le Finistère pour 700 000 euros de crypto

Alors que l'intéressé semble soumis à une certaine confidentialité dans le temps suivant le type de dossier, nul doute qu'à l'avenir, nous en apprendrons plus sur ses travaux et la manière dont il contribue à lutter contre ce type de criminalité.

Protégez votre vie privée dès maintenant avec Proton VPN

Publicité

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.