ZachXBT fait s’effondrer cette cryptomonnaie en dévoilant une manipulation

Depuis maintenant un peu plus d’une semaine, le token RAVE de RaveDAO montrait des signes importants de volatilité à l’origine d’une hausse impressionnante de son cours. De quoi alerter l’enquêteur crypto ZachXBT, qui a finalement déclenché son effondrement suite à une publication sur le réseau X.

ZachXBT abat le token RAVE en plein vol

Nous en parlions en début de semaine dernière suite à une hausse douteuse de plus de 3 000 % en quelques jours, qui a finalement poursuivi son chemin pour atteindre un record improbable à presque 28 dollars le 18 avril, après une envolée de 180 % supplémentaires.

En cause ? Le token RAVE de RaveDAO, totalement inconnu de l'écosystème avant de devenir l'un des plus performants du moment, au point de provoquer son entrée dans le top 100 du secteur. De quoi alerter certains observateurs, comme le compte MLM sur le réseau X qui a rapidement pointé un contrôle problématique de 98 % de sa quantité disponible entre les mains de quelques insiders.

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Des faits repris pendant le week-end par le célèbre enquêteur crypto ZachXBT, au sujet d'une « activité de pump and dump issue de Bitget, Binance et Gate ». L'occasion de réclamer des enquêtes internes pour remédier à la situation, tout en proposant « une récompense allant jusqu'à 10 000 dollars de [ses] fonds personnels pour les lanceurs d'alerte qui se manifesteraient en privé pour partager des preuves sur les parties impliquées » (finalement augmentée à 25 000 dollars quelques heures plus tard).

Une mise en lumière qui ne va pas faire les affaires du token RAVE, puisque suite à ce message d'alerte son cours va rapidement s'effondrer de plus de 80 % en quelques heures, pour atteindre une perte abyssale de 98 % au moment d'écrire ces lignes.

La cryptomonnaie RAVE s'effondre après l'avertissement de ZachXBT

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Le token RAVE n'est pas le seul à subir une manipulation de son prix

Suite à cet effondrement impressionnant, ZachXBT n'a pas manqué de publier un résumé expliquant les différentes étapes de sa procédure - comme les enquêtes finalement lancées sur les plateformes mentionnées - afin de résoudre les problèmes associés au token RAVE, « lancé en décembre 2025 sur Binance Alpha avec un approvisionnement total de 1 milliard ».

L'occasion de pointer la déclaration de non-implication de RaveDAO qui semble difficile à croire, selon l'enquêteur crypto, compte tenu de la concentration importante de l'approvisionnement qui laisse penser que « l'équipe sait au minimum qui est responsable de cette action sur le prix ».

+3 300 % en quelques jours : le prix de cette crypto intrigue après son entrée dans le top 100

Le token RAVE n'est pas le seul avec une manipulation observée sur les principales plateformes centralisées. C'est juste le plus flagrant, atteignant un top 15 de capitalisation boursière en 10 jours avant de chuter de 95 % en quelques heures. D'autres projets avec une action récente hautement douteuse sur le prix incluent : SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN et RIVER.

Une nouvelle affaire qui permet à ZachXBT d'affirmer qu'il semble peu probable que cette activité n'ait pas été repérée en interne, sur les plateformes Binance, Bitget et Gate, avant qu'il ne l'expose publiquement.

Au moment d'écrire ces lignes, la récompense de 25 000 dollars reste active, car il n'a toujours pas reçu de véritables preuves.

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Sources : ZachXBT, RaveDAO, Boubou

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