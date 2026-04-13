+3 300 % en quelques jours : le prix de cette crypto intrigue après son entrée dans le top 100

Totalement inconnu jusqu'alors, le RAVE de RaveDAO est entré dans le top 100 après une incroyable hausse, qui éveille les suspicions. Nous faisons le point.

Le cours du RAVE de RaveDAO s'envole subitement

Régulièrement, nous nous arrêtons sur des performances de tokens qui se démarquent temporairement de la moyenne en raison de nouvelles associées. Cette fois, nous parlons du cours du token RAVE de RaveDAO, qui a tout bonnement explosé de plus de 3 300 % en l’espace de quelques jours :

Cours du RAVE en données quotidiennes

🧑‍🏫 Comment identifier un potentiel rug pull à temps

Au début de l’écriture de ces lignes, l’actif affiche ainsi 9,8 dollars, en hausse de 246 % sur 24 heures et 3 553 % sur 7 jours.

En bref, RaveDAO se revendique comme un groupe de passionnés de musique, organisant « des évènements réunissant en moyenne 3 000 participants » et initiant « des millions d’amateurs de musique électro à l’univers crypto ». Au regard de telles promesses qui ne séduisent plus les investisseurs, nous pouvons donc nous demander ce qui justifie une hausse si soudaine.

Le fait est que sur le compte X du projet, aucune annonce n’a été faite. Plus encore, des observateurs pointent du doigt une étrange concentration de la liquidité :

Analyse concernant la concentration de la liquidité du RAVE

En parallèle, le compte X @Eveningtraders souligne que l’ensemble des portefeuilles liés à l’équipe contrôlerait environ 80 % de l’offre.

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Dans l’attente d’en savoir plus, nous vous déconseillons fortement de vous exposer à un tel token, alors que nous pourrions être face à une importante manipulation de marché. Quoi qu’il en soit, la volatilité s’est déjà accélérée, alors que le RAVE est retombé à 9,07 dollars l’unité le temps de l’écriture de ces quelques lignes, pour ensuite tenter de reprendre les 9,5 dollars.

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Sources : CoinGecko, X

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