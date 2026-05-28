Frappes en Iran : le pétrole repart à la hausse

Alors qu’un accord semblait en cours de négociation entre les États-Unis et l’Iran, les hostilités ont repris cette nuit. En conséquence, les cours du pétrole sont repartis à la hausse. À quoi peut-on s’attendre ?

Les cours du pétrole repartent à la hausse suite aux frappes en Iran

Alors que les cours du pétrole avaient eu tendance baisser ces derniers jours, portés par l’espoir d’une fin du conflit au Moyen-Orient, ils sont repartis à la hausse. Cette nuit, les États-Unis et Israël ont mené de nouvelles attaques en Iran, frappant un site militaire et des drones situés dans la région du détroit d’Ormuz.

Le prix du baril de Brent a ainsi connu une augmentation de 3,75 %, avec un prix moyen qui a atteint 99,7 dollars. Quant au WTI, il a pris 4 % pour atteindre 92,22 %.

Le Brent repart à la hausse suite aux frappes de cette nuit

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Suite aux attaques des États-Unis et d’Israël, l’Iran a de nouveau menacé de frapper les navires empruntant le détroit d’Ormuz. Pour rappel, environ un quart de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié passe par cette zone.

L’Iran a qualifié la situation de « grave violation du cessez-le-feu ». Les États-Unis affirment quant à eux avoir agi pour se défendre.

Les prix à la pompe toujours aussi hauts

Alors que la baisse des prix du pétrole faisait renaître l’espoir d’une baisse des prix à la pompe, la situation a rebasculé. Le litre d’essence reste très élevé : le Sans Plomb 95 atteint 2,095 euros par litre en moyenne ce jour. Quant au gazole, il coûte en moyenne 2,110 euros par litre.

Face à cette charge, le gouvernement a mis en place une série de mesures, destinées aux « grands rouleurs ». Le dernier est un coup de pouce de 100 euros, dont il est possible de faire la demande depuis hier. Sont concernés les Français qui font au moins 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler, ou plus de 8 000 kilomètres par an. Le revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 16 880 euros.

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Depuis le début de la guerre en Iran, le cours du baril de Brent a pris 43,5 %. Les négociations pour un cessez-le-feu semblent patiner au Moyen-Orient, et pourraient augurer de nouvelles hausses dans les semaines à venir.

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Source : TradingView

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