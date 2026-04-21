Après le RAVE, ZachXBT s'attaque à cette cryptomonnaie du top 20

Sur X, l'enquêteur on-chain ZachXBT a accusé les équipes de MemeCore de manipulation de marché, tandis qu'elles détiennent 90 % de l'offre de M. Observons ce conflit de plus près.

ZachXBT s'en prend au M de MemeCore

Hier, nous sommes revenus sur le cas du RAVE de RaveDAO, qui s’est effondré ce week-end après que l’enquêteur on-chain ZachXBT a mis en garde sur un potentiel cas de pump and dump. Alors que cela fait directement écho à nos mises en garde la semaine dernière, selon lesquelles nous vous recommandions de vous tenir à distance de cet actif, l’intéressé semble maintenant partir en croisade contre les tokens douteux.

En effet, ZachXBT s’en est pris lundi au M de MemeCore, qui est aujourd’hui la 19e plus grande capitalisation du classement de CoinGecko, avec près de 6,25 milliards de dollars.

Ainsi, l’enquêteur répondait à un tweet dans lequel l’équipe de MemeCore relayait un tweet de Grayscale sur les 20 plus grandes capitalisations crypto, faisant ainsi un raccourci en déclarant « Officiellement reconnu sur Grayscale ! Ce n'est que le début ».

Ironiquement, ZachXBT a donc répondu :

Officiellement reconnu sur ZachXBT ! Ce n'est que le début. Veuillez fournir une seule donnée justifiant votre capitalisation boursière de 6 milliards de dollars pour un token du top 20 et expliquer pourquoi les initiés détiennent plus de 90 % de l'offre.

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Ce qui est effectivement curieux, c’est que pour un token qui n’apporte aucune valeur concrète à l’écosystème crypto, son prix affiche une progression de près de 6 000 % depuis son lancement au mois de juillet 2025. Depuis le 1er janvier, l’actif progresse également de plus de 125 %, alors même que nous sommes en bear market.

Pour une crypto ne se démarquant jamais dans l’actualité, un tel comportement a effectivement de quoi interroger, alors même que les altcoins n’ont clairement pas performé au cours des deux dernières années.

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En parallèle, ZachXBT a également accusé le cofondateur de MemeCore d’être devenu le deuxième plus grand détenteur de memecoins TRUMP pour « éviter toute poursuite judiciaire potentielle future aux États-Unis ».

En réponse à cela, MemeCore a mis en jeu 100 000 dollars de récompenses, qui seront partagés avec les membres de sa communauté retweetant la publication de ZachXBT en expliquant les activités du projet ou en fournissant une preuve de participation à un évènement hors ligne. Dans cette annonce, les équipes de MemeCore ont elles aussi choisi l’ironie :

Quand Zach fouette, la communauté MemeCore prospère. On est tellement riches que c'en est presque criminel. Il est temps maintenant d'offrir à Zach la preuve ultime de notre « souffrance » : nos profits colossaux.

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Là encore, nous ne pouvons que vous recommander la prudence face à ce token douteux, et ce, malgré ses performances. Quoi qu’il en soit, le M affiche tout de même une hausse de 3,29 % en 24 heures pour un prix de 3,54 dollars.

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Source : X

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