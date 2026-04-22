2 enfants en bas âge et 3 adultes séquestrés dans le Finistère pour 700 000 euros de crypto

Lundi dans le Finistère, une autre famille avec des enfants en bas âge a été agressée pour des cryptomonnaies. Retour sur ce nouveau fait-divers, qui s'ajoute à une liste déjà bien trop longue.

Une famille dans le Finistère subit une nouvelle agression pour de la crypto

Alors que le nombre d’agressions liées aux cryptomonnaies depuis le début de l’année dépasse le nombre de 40, une de plus est à recenser depuis lundi.

Une de plus, alors même que les parlementaires tentent d’imposer la déclaration aux services fiscaux des portefeuilles auto-hébergés dont la valeur vénale dépasse les 5 000 euros, quand, en parallèle, l’État nous montre presque chaque semaine ses lamentables compétences en matière de cybersécurité. Une de plus, dans un pays qui est d’ores et déjà le plus insécuritaire pour les investisseurs crypto et où les auteurs des faits s’en tirent le plus souvent avec une simple tape sur les doigts de la part des juges, en dépit du travail formidable des forces de l’ordre pour les identifier et les arrêter.

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Ainsi, l’affaire dont il est question aujourd’hui s’est déroulée lundi matin dans le Finistère, à Ploudalmézeau. Selon le média Le Télégramme, deux hommes armés et cagoulés s’en sont pris à une famille, dont le logement abritait la mère, deux enfants en bas âge et les grands-parents du couple au moment des faits. Après une matinée de menaces, les deux criminels ont mis la main sur 700 000 euros de cryptomonnaies environ.

Comme si cela ne suffisait pas, ceux-ci ont ensuite pris la fuite avec l’un des véhicules du couple après l’alerte d’un voisin vers midi, véhicule ayant ensuite été retrouvé abandonné plus tard aux alentours de Brest.

Sans même parler de leurs actes immoraux et des traumatismes qu'ils laissent derrière eux, les deux criminels font là preuve de stupidité à plusieurs égards, tant par les moyens dont dispose aujourd’hui la police pour retrouver les malfaiteurs que par le fait que les cryptomonnaies sont hautement traçables.

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Malheureusement, tant que le sujet et toutes ses implications ne seront pas sérieusement considérés par notre classe dirigeante et qu’aucune décision de justice efficace ne sera proposée en réponse à cela, ces faits-divers déjà trop nombreux continueront de se répéter inlassablement.

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Source : Le Telegramme

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