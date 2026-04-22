Tentative d'extorsion crypto dans l'Hérault - Un coup de feu a été tiré

Une nouvelle affaire d’extorsion vient de cibler un détenteur de cryptomonnaies et sa famille, domiciliés à Saint-Jean-de-Védas dans l’Herault. Un coup de feu a été tiré, alors que le père de famille a réussi à mettre son agresseur en fuite.

Tentative d'extorsion crypto à Saint-Jean-de-Védas

Alors qu'un certain ralentissement semblait s'installer au cours des dernières semaines, suite à un mois de janvier tristement historique avec ses 9 affaires enregistrées, les agressions ciblées visant des détenteurs de cryptomonnaies semblent reprendre de plus belle en ce mois d'avril.

En effet, un nouveau cas vient de se produire il y a quelques jours dans la ville de Saint-Jean-de-Védas, non loin de Montpellier dans l'Hérault, avec comme victimes identifiées un couple de parents de la quarantaine et leurs 2 enfants certainement encore sous le choc.

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Et pour cause, un homme s'est présenté le 11 avril dernier aux alentours de 9h30 à la porte de leur domicile en se faisant passer pour un simple livreur. Pas de quoi inquiéter le père de famille, qui va aussitôt lui ouvrir la porte... et se retrouver face à un homme armé d'un revolver.

La situation va rapidement basculer dans le chaos, alors que le criminel - visiblement assisté par son commanditaire au téléphone, comme dans la plupart de ces affaires - commence à braquer l'homme et les membres de sa famille avec son arme de poing en réclamant les données d'accès de son portefeuille crypto.

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Un agresseur mis en fuite et finalement interpellé à Marseille

Face à cette situation critique, le père de famille va profiter d'un moment d'inattention du braqueur, toujours en train de parler au téléphone, pour se jeter sur lui et tenter de le désarmer. Une altercation au cours de laquelle un coup de feu va retentir, par chance sans faire de victime, alors que le quadragénaire prenait le dessus sur son agresseur.

Acculé, le criminel va finalement prendre la fuite, laissant les membres de cette famille sous le choc, mais désormais en sécurité. Une plainte va aussitôt être déposée auprès de la Section de recherche de la gendarmerie de Montpellier, qui va rapidement pouvoir identifier un suspect âgé d'une vingtaine d'années, localisé à Marseille.

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Le jeune homme sera finalement interpellé le 14 avril et placé en détention provisoire, dans le cadre d'une enquête en cours qui tente encore de déterminer l'identité de ses complices, notamment l'homme qui lui donnait des instructions au téléphone.

Une affaire qui ravive encore une fois le problème évident de sécurité auquel doivent faire face les détenteurs de cryptomonnaies sur le territoire français, désormais inscrit comme le pays le plus dangereux au monde dans le domaine depuis début 2025.

De quoi donner une dimension toute particulière à la récente annonce d'un « plan d’action crypto » gouvernemental dirigé par le ministère de l'Intérieur, qui ferait bien de devenir rapidement autre chose qu'un simple effet d'annonce.

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Source : Midi Libre

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